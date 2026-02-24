Doznajemo: Koliko vrijedi kombinezon djevojke koja u jednoj ruci drži zlatnu medalju, a u drugoj skandal

Nizozemska brzoklizačica Jutta Leerdam bez sumnje je bila jedna od najvećih zvijezda Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Cortini. Ova 27-godišnjakinja, koja je ujedno i zaručnica youtubera i boksača Jakea Paula, dominirala je na ledu, osvojivši zlatnu medalju u utrci na 1000 metara uz postavljanje novog olimpijskog rekorda, te srebrnu medalju na 500 metara. Ipak, osim sportskim uspjehom, pozornost svjetske javnosti privukla je i jednim potezom nakon pobjedničke utrke. Emotivna i iscrpljena, odmah nakon prolaska kroz cilj otkopčala je svoj pripijeni narančasti kombinezon i otkrila bijeli sportski grudnjak marke Nike. Taj je trenutak postao viralan, a sada je upravo taj, sada već kultni, pobjednički kombinezon stavljen na aukciju s plemenitim ciljem.

Dražba, koju organizira Nizozemski olimpijski odbor, provodi se putem interneta, a interes kolekcionara i obožavatelja je ogroman. Jarkonarančasti kombinezon, koji nosi i potpis slavne sportašice, bio je privremeno izložen u staklenoj vitrini u nizozemskoj kući "Staatsloterij TeamNL" u Milanu, a ponude su od samog početka krenule rasti velikom brzinom. Već u prvim danima aukcije cijena je premašila iznos od 3300 eura, a s obzirom na to da licitacija traje još nekoliko dana, očekuje se da će konačna svota biti znatno veća. Sav prikupljeni novac bit će doniran lokalnim sportskim klubovima u kojima su nizozemski olimpijci započeli svoje karijere, a u Juttinom slučaju, sredstva su namijenjena njezinom prvom klizačkom klubu, kao podrška novim generacijama mladih talenata.

Potez otkopčavanja kombinezona, iako naizgled spontan, pokrenuo je lavinu komentara. Slika emotivne Leerdam brzo je obišla naslovnice i portale diljem svijeta, a dodatnu je popularnost stekla kada ju je na svom Instagram profilu, koji prati gotovo 300 milijuna ljudi, podijelio i sam Nike.

Pojavile su se i procjene marketinških stručnjaka prema kojima bi joj taj trenutak mogao donijeti i do milijun dolara kroz sponzorske ugovore. Zbog strogih pravila Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO) o reklamiranju sponzora, postojala je bojazan da bi se sportašica mogla suočiti sa sankcijama. Međutim, MOO je ubrzo potvrdio da Leerdam nije prekršila nijedno pravilo. - Razumijem da je otvaranje kombinezona nakon natjecanja normalna pojava za klizače, pogotovo jer je kombinezon vrlo tijesan. To je uobičajena praksa, a ne marketinški trik - izjavila je Anne-Sophie Voumard, direktorica marketinga MOO-a.

Jutta Leerdam nije jedina nizozemska sportašica koja je odlučila pomoći zajednici iz koje je potekla. Njezina kolegica iz reprezentacije, Femke Kok, također je ponudila svoj kombinezon na dražbu, a prihod će donirati klubu "De Kluners" u kojem je napravila prve klizačke korake. Slično je učinio i Jens van 't Wout, čija je jakna nošena na svečanom otvaranju Igara već prikupila više od 10 tisuća eura. Ove humanitarne akcije dio su šire inicijative nizozemskog tima za podršku lokalnom sportu i klubovima koji su temelj za stvaranje budućih olimpijskih pobjednika, čime se pokazuje da uspjeh na velikoj sceni ne znači zaboravljanje vlastitih korijena.

Unatoč sportskim uspjesima i humanitarnim gestama, nastup Jutte Leerdam na Igrama nije prošao bez kontroverzi. Dio nizozemske javnosti i medija zamjerio joj je, kako su ga nazvali, "diva ponašanje". Najglasniji u kritikama bio je bivši nogometaš Johan Derksen, koji je oštro osudio njezinu odluku da u Italiju otputuje luksuznim privatnim zrakoplovom, odvojeno od ostatka reprezentacije.

- Njezino ponašanje mi je grozno, kao u dive. Da sam joj ja trener, ne bih to tolerirao. Postupno je cijeloj Nizozemskoj dosta njezinog ponašanja - izjavio je Derksen za nizozemske medije.

Kritike su se pojačale nakon što je Leerdam odlučila preskočiti svečanu ceremoniju otvaranja Igara, prateći je iz svoje hotelske sobe, dok su njezini kolege marširali stadionom. Dodatnu buru na društvenim mrežama izazvale su fotografije s njezinog privatnog leta, na kojima su se vidjele prilagođene zastavice i kolačići, što je podijelilo mišljenja obožavatelja. Leerdam je napustila Olimpijske igre prije ceremonije zatvaranja, a na upite obožavatelja odgovorila je kako je morala otputovati u Sjedinjene Američke Države kako bi bila uz zaručnika tijekom njegove operacije čeljusti.