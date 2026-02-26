Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 245
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#IRAN
#LIGA PRVAKA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
UEFINE NAGRADE

Evo koliko je Rijeka zaradila u Europi, iznos je popriličan

Susret Rijeke i Omonoije u doigravanju za osminu finala Konferencijske lige
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
26.02.2026.
u 20:59

Osim europskog imidža, Riječani su izborili i 800 tisuća eura koliko im je pripalo od Uefinih nagrada. Ranije su u Europi uprihodili gotovo šest milijuna pa se ukupni iznos u ovoj sezoni penje na blizu sedam milijuna.

Nogometaši Rijeke plasirali su se u osminu finala Konferencijske lige pobijedivši u četvrtak pred svojim navijačima na Rujevici ciparsku Omoniju s 3-1 (0-1) u uzvratnoj utakmici doigravanja za nokaut fazu te su na kraju bili bolji s ukupnih 4-1. Ciparska momčad je povela u 13. minuti golom Muamera Tankovića, a onda je u drugom poluvremenu uslijedio preokret.

Najbolji igrač Rijeke i hrvatski reprezentativac Toni Fruk je prvo u 52. minuti izjednačio preciznim udarcem s ruba kaznenog prostora i već tada donio hrvatskom prvaku rezultat koji ga je vodio u osminu finala. U 67. minuti je Fruk natrčao na loptu koju je, nakon udarca Adu Adjeija, odbio gostujući vratar Uzoho, a onda ju neometan s pet metara poslao u mrežu za 2-1.

Konačnih 3-1 postavio je engleski napadač Daniel Adu Adjei u 79. minuti, kad je iskoristio neodlučnost gostujuće obrane i izlazak vratara Uzoha izvan kaznenog prostora te ga prvo zaobišao, a onda i preciznim lobom prebacio.

Rijeka će ime suparnika u osmini finala saznati u petak na ždrijebu u Nyonu, koji će započeti u 14 sati, a to će biti ili francuski Strasbourg ili poljski Rakow iz Czestochowe.

Osim europskog imidža, Riječani su izborili i 800 tisuća eura koliko im je pripalo od Uefinih nagrada. Ranije su u Europi uprihodili gotovo šest milijuna pa se ukupni iznos u ovoj sezoni penje na blizu sedam milijuna. To je ozbiljan novac, posebno ako znamo da je godišnji proračun kluba oko 12 milijuna eura.
Ključne riječi
Konferencijska liga Rijeka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!