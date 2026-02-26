Naši Portali
Informacije
NOVA IDEJA

Ibrahimović pronašao rješenje kako zadržati Modrića u Milanu: Luka će pakleni plan teško odbiti

Serie A - Como v AC Milan
Daniele Mascolo/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
26.02.2026.
u 11:27

Modrić ugovor s Milanom ima do kraja sezone, a sada su se pojavile informacije koje bi kapetana hrvatske reprezentacije mogle zadržati na mitskom San Siru

Nedavno su brojni talijanski mediji prenijeli vijest da je legenda Milana Zlatan Ibrahimović osobno popričao s Lukom Modrićem oko njegove budućnosti u dresu Milana i dao mu ultimatum. Modrić ugovor s Milanom ima do kraja sezone, a sada su se pojavile informacije koje bi kapetana hrvatske reprezentacije mogle zadržati na mitskom San Siru. 

Poznati insajder Samuel Luckhurst jaavlja kako se u Milanu spremaju ponuditi ugovor Casemiru, bivšem Modrićevom suigraču iz najsjajnijih dana kada su igrali u Real Madridu. Brazilac je trenutačno igrač Manchester Uniteda, a ugovor s crvenim vragovima vrijedi mu do ljeta ove godine.

Casemiro ne želi nastaviti karijeru u Engleskoj i spreman je napustiti United, a kao opcija navodi se talijanska Serie A, odnosno Milan koji bi kompletirao vrlo jak vezni red. Modrić i Casemiro su uz sjajnog Kroosa činili legendarni vezni red u kraljevskom klubu. Zajedno su osvojili čudesnih pet naslova Lige prvaka, tri titule prvaka Španjolske, tri Svjetska klupska prvenstva te brojne druge trofeje.

Bomba iz Italije: Luka Modrić pred senzacionalnim transferom poslije svjetskog prvenstva!
Ključne riječi
Milan Vatreni Zlatan Ibrahimović Luka Modrić

