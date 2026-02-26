Ibrahimović pronašao rješenje kako zadržati Modrića u Milanu: Luka će pakleni plan teško odbiti

Nedavno su brojni talijanski mediji prenijeli vijest da je legenda Milana Zlatan Ibrahimović osobno popričao s Lukom Modrićem oko njegove budućnosti u dresu Milana i dao mu ultimatum. Modrić ugovor s Milanom ima do kraja sezone, a sada su se pojavile informacije koje bi kapetana hrvatske reprezentacije mogle zadržati na mitskom San Siru.

Poznati insajder Samuel Luckhurst jaavlja kako se u Milanu spremaju ponuditi ugovor Casemiru, bivšem Modrićevom suigraču iz najsjajnijih dana kada su igrali u Real Madridu. Brazilac je trenutačno igrač Manchester Uniteda, a ugovor s crvenim vragovima vrijedi mu do ljeta ove godine.

Casemiro ne želi nastaviti karijeru u Engleskoj i spreman je napustiti United, a kao opcija navodi se talijanska Serie A, odnosno Milan koji bi kompletirao vrlo jak vezni red. Modrić i Casemiro su uz sjajnog Kroosa činili legendarni vezni red u kraljevskom klubu. Zajedno su osvojili čudesnih pet naslova Lige prvaka, tri titule prvaka Španjolske, tri Svjetska klupska prvenstva te brojne druge trofeje.