FOTO/VIDEO Pitali smo Zagrepčane po čemu pamte Milana Bandića? 'Tad smo se šalili, ali to je danas ljepota'

Pet je godina otkako je preminuo Milan Bandić, čovjek koji je gotovo dva desetljeća bio sinonim za zagrebačku gradsku vlast. Od 2000. do 2021., uz kratke prekide, vodio je metropolu, ostavivši iza sebe brojne projekte, niz obećanja koja su ostala – u zraku, ali i afere. Uoči godišnjice smrti, pitali smo Zagrepčane po čemu ga pamte i što smatraju njegovim nasljeđem. "Jedino Bundek“, kratko kaže Vesna, bez puno razmišljanja. Obnova jezera i parka sredinom 2000-ih za mnoge je postala simbol njegova mandata. "Ostalo više po lošem nego po dobrom“, dodaje.

Zlata nema dilemu: "Po ničem dobrom, po aferama.“ Ipak, priznaje da su joj fontane na ulazu u grad lijepe. "Sviđa mi se to, kad se nešto obilježava u Zagrebu, fontane svijetle“, kaže. Neki ga pak pamte isključivo po dobrom. "O svima je vodio brigu, bez obzira koja grupa, koje opredjeljenje. Bio je gradonačelnik svih u Zagrebu“, govori nam Iva. Prisjeća se i čestih rasprava o fontanama. “Svi govorimo o fontanama. Šalili smo se s tim, ali fontane nam danas svima služe na jednu ljepotu. Kad se nešto obilježava u Zagrebu, fontane svijetle”, kazuje.

Dodaje kako je, unatoč kritikama, 20 godina na čelu grada razdoblje u kojem je nemoguće izbjeći pogreške. “Ali 20 godina voditi grad… morale su biti i neke greške”, zaključuje. S njezinim mišljenjem se slaže i Vladimir. “Mislim da je grad bolje funkcionirao. I što se tiče sadržaja. I dojma. I turista koji su dolazili. I čistoće. Ukratko – sve”, kazuje. Prisjeća se i osobnog susreta koji mu je ostao u pamćenju. “Slučajno sam se s njim rukovao na Zrinjevcu. Ide prema meni, rukuje se, a ja tek poslije shvatim – to je gradonačelnik. Bio je čovjek iz naroda”, kazuje. Smatra i da mu grad još nije odao dostojno priznanje: “Nije u redu da mu tako dugo ne izgrade neku grobnicu.”

A oni mlađi? Pamte ga prije svega po njegovom javnom nastupu – načinu govora, izjavama i situacijama koje su brzo postajale viralne te videima koji se i danas dijele po društvenim mrežama. “Ostali su ti njegovi izrazi. Kad je govorio o snijegu, o pahuljama… pa kad je proklizao po snijegu. I ono njegovo ‘kaj bumo sad’, ‘kaj ćemo delati’”, kazuje Vedran. Kaže da su te rečenice s vremenom postale dio internetske kulture. “To su bile situacije koje su se dijelile, komentirale, pretvarale u šale. Njegovi naglasci i način govora su jednostavno ostali", domeće. No odmah naglašava da njegova generacija Bandića ne pamti samo po humoru i "memovima". “Mimo toga, kad gledaš grad, vidiš i neke projekte koji nisu dovršeni”, govori. Ističe kako su, po njegovu dojmu, obilježje tog razdoblja bila stalna obećanja i planovi koji su se godinama nisu realizirali.