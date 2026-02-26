Naši Portali
Povijesni posao

Gvardiol i Kovačić na prekretnici! Rastanak je sve bliži, stiže ponuda koja se ne odbija...

Hrvatska srušila moćnu Francusku na Poljudu
Igor Kralj/PIXSELL
Autor
Željko Janković
26.02.2026.
u 14:15

S nešto više od 12 mjeseci do isteka Guardiolinog trenutačnog ugovora, izvori unutar Etihada potvrdili su da klub provodi dubinsku analizu potencijalnih nasljednika. Sportski direktor Hugo Viana nadgleda proces od dolaska prošle godine, a klub je odlučan osigurati nesmetan prijelaz ako se njihov najuspješniji menadžer do sada odluči upustiti u novi izazov

Dok se špekulacije o budućnosti Pepa Guardiole u Manchester Cityju pojačavaju, engleski mediji otkrivaju da interes za Španjolaca raste s Bliskog istoka, a Katar se pojavljuje kao ozbiljan kandidat za dovođenje legendarnog menadžera.

Iako Saudijska Pro League nije krila svoju ambiciju da privuče Guardiolu, ovo je potvrda da Saudijska Arabija nije jedina bliskoistočna destinacija koja je u igri. Qatar Stars League, natjecanje koje je odigralo značajnu ulogu na zalasku Guardioline igračke karijere, sada je najizglednija opcija Izvori bliski Guardioli, ukazuju na to da je Al-Ahli sa sjedištem u Dohi, gdje je Guardiola proveo dvije godine kao igrač, među klubovima koji su izrazili konkretan interes.

Katalonski trener i dalje je vrlo cijenjen u Kataru, ne samo zbog svojih postignuća na terenu, već i zbog svoje uloge ambasadora Svjetskog prvenstva 2022. godine.  Navodno su osigurana financijska sredstva za ponudu koju Španjolac neće moći odbiti, a katarski ulagači 'žele iskoristiti i njegov nogometni pedigre i njegov globalni profil...' Katarska liga već se može pohvaliti poznatim imenima, uključujući bivšeg trenera Man Cityja Roberta Mancinija, koji je sada na čelu Al Sadda. Prisutnost takvih osoba naglašava ambiciju lige i njezinu sve veću konkurentnost za elitne menadžere i igrače.

S nešto više od 12 mjeseci do isteka Guardiolinog trenutačnog ugovora, izvori unutar Etihada potvrdili su da klub provodi dubinsku analizu potencijalnih nasljednika. Sportski direktor Hugo Viana nadgleda proces od dolaska prošle godine, a klub je odlučan osigurati nesmetan prijelaz ako se njihov najuspješniji menadžer do sada odluči upustiti u novi izazov.

Kako se priča razvija, sve će oči biti uprte i u Manchester i u Bliski istok. Hoće li Guardiola biti privučen povratkom u Katar ili će se privlačnost nekog drugog projekta - možda u Saudijskoj Arabiji ili negdje drugdje - pokazati jačom? Jedno je sigurno: sljedeće poglavlje u Guardiolinoj slavnoj karijeri bit će jedno od najpraćenijih u svjetskom nogometu. Ionako se sve glasnije priča o drakonskoj kazni koja slijedi Cityju. Po svemu sudeći, Joško Gvardiol i Mateo Kovačić mogli ostati bez trenera!

Xabi Alonso, Enzo Maresca i Vincent Kompany ozbiljni su kandidati za preuzimanje Manchester Cityja. Maresca je, naime, imao kontakte oko povratka u City čak i prije odlaska iz Chelseaja.

Nogomet je na prekretnici: Pogledajte gdje se vrte milijarde i tko je veliki gazda

  
Avatar Pametanumoruludih
Pametanumoruludih
14:49 26.02.2026.

Obojica ne igraju...nema veze tko je trener...

