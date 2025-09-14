Premijer Plenković i predsjednik UWW-a Lalović zajedno otvorili Svjetsko prvenstvo na kojem nastupa 88 zemalja

Hrvatski premijer i predsjednik Svjetskog hrvačkog saveza (UWW) zajedničkim su snagama u Areni Zagreb otvorili Svjetsko prvenstvo u hrvanju. Andrej Plenković je to učinio na hrvatskom a Nenad Lalović na engleskom jeziku.

Prije njih govorili su još i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević te predsjednik Hrvatskog hrvačkog saveza Vladimir Bregović koji je kazao:

- Ovo je kruna naših nastojanja i nasljeđa hrvatskog hrvanja koje postoji već 130 godina. Mi smo ponosni, a budite i vi, na sve ono što ćemo u narednih osam dana svjedočiti u Zagrebu.

Njegov stranački šef i predsjednik hrvatske Vlade Andrej Plenković zborio je pak ovako:

- Za nas kažu da smo sportska Vlada. Mi smo pomogli organizirati puno velikih svjetskih natjecanja i to ćemo nastaviti činiti.

Nakon svih govora uslijedio je kraći glazbeni odnosno kulturno-umjetnički program a potom su uslijedile polufinalne borbe u tri kategorije slobodnog hrvanja.

Nažalost, prvog dana niti jedan od hrvatskih predstavnika u slobodnom hrvanju nije prošao prvo kolo. Krešo Škugor je izgubio od Gruzijca Tariela Gaprindashvilija (0:10) a Filip Košćić od Baheinsa Shamila Sharipova (0:11).

Drugog dana natjecanja slobodnim stilom Hrvatsku će predstavljati Vedran Luketin (74 kg), član Hrvačkog kluba Zagreb i Marko Nikolić (-79 kg), član Hrvačkog kluba Herkul.

Prvim finalistima ovog Svjetskog prvenstva postali su Iranac Agmad Mohammad Javan i Rus, pod neutralnom zastavom, Zavur Uguev, inače dvostruki svjetski prvak i olimpijski pobjednik iz Tokija (61 kg). U težinskoj skupini do 70 kilograma za svjetsko zlato borit će se u nedjelju Japanac Yasusosuke Aoyagi te Mongolac Tulga Tumur Ochir (70 kg).

U kategoriji do 86 kilograma za prestižni status svjetskog prvaka borit će se Amerikanac Valencia i Japanac Ishiguro dok će u najtežoj kategoriji (125 kg) svjetskim prvakom postati ili Iranac Zare ili Azerbajdžanac Meshvildishvili.