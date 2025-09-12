Lalović: Hrvatska je prošla puno testova i zato je i dobila Svjetsko prvenstvo

Na 17. katu hotela Westin, svojevrsnom zagrebačkom vidikovcu, održana je svečana (najavna) press konferencija Svjetskog prvenstva u hrvanju koje ove subote počinje u Zagrebu.

Uvodnu riječ održao je Nenad Lalović, predsjednik Svjetskog hrvačkog saveza (UWW) koji je ovako objasnio kako je Hrvatski hrvački savez zaslužio povjerenje svjetske hrvačke zajednice.

- Hrvatska vlada podržava hrvanje intenzivno već godinama. U posljednjih šest-sedam godina imali smo ovdje puno međunarodnih natjecanja pa tako i Prvenstvo Europe prije dvije godine. Hrvatska je bila i domaćin Svjetskog veteranskog prvenstva, zatim natjecanja u hrvanju na pijesku, niza trening međunarodnih trening kampova i mi smo sa svim tim događanjima bili zadovoljni. Kada smo vidjeli kako je dobro organizirano Prvenstvo Europe dodijeli smo Zagrebu i domaćinstvo Svjetskog prvenstva.

Na te riječi, sljedeći govornik, predsjednik Hrvatskog hrvačkog saveza Vladimir Bregović mogao je samo likovati.

- Mi imamo povijest hrvanja dužu od 130 godina. Dakle, imamo nasljeđe i vrlo smo ponosni na njega ali i zbog toga što ste nas izabrali za domaćina. Zahvalni smo našoj Vladi koja je prepoznala naš trud pa je sve počelo u Banskim dvorima, na sastanku s premijerom i zato mu veliki hvala. Zahvalni smo i Gradu Zagrebu koji je participirao u financiranju ovog natjecanja. Ovo je za nas povijesna stvar, kruna napora mnogih naših naraštaja. Ja vjerujem da će ovo biti jedno od najboljih svjetskih prvenstava ikad.

Spomenuti Grad Zagreb predstavljao je Stjepan Crnokić koji je gostima iz cijelog svijeta poželio da im boravak u glavnom hrvatskom gradu bude prožeto ne samo sportskim uspjesima nego i lijepim uspomenama.

A presici su nazočila i dva velika hrvačka asa Iranac Amirhossein Zare (125 kg), dvostruki prvak svijeta i olimpijski doprvak u hrvanju slobodnim stilom te još jedan slobodnostilaš Akhmed Magomed Tazhudinov, aktualni olimpijski i svjetski prvak (97 kg), Dagestanac koji nastupa na Bahrein.

A svojevrsni domaćin njima bio je hrvatski olimpijac Ivan Huklek, čovjek koji još uvijek čeka odluku Međunarodnog arbitražnog suda (CAS) o tome hoće li mu pripasti olimpijska bronca iz Tokija koju svojata za dopinški prijestupnik Zurab Datunašvili, Gruzijac koji je nastupao za Srbiju.

- Drago mi je što imam priliku u svojoj karijeri doživjeti Svjetsko prvenstvo u svom rodnom gradu i to je nešto što rijetki dožive u karijeri. Bez obzira na to što je u pitanju postolimpijska godina, i što tu godinu mnogi znaju koristiti za predah, ovaj put to nije slučaj.

U posljednji trenutak među sudionike presice uskočio je američki superteškaš Wyatt Hendrickson (24) koji je iz reprezentacije eliminirao olimpijskog pobjednika iz Tokija Gablea Stevesona. On je pak pokušao objasniti zašto je u SAD-u puno popularnije hrvanje slobodnim stilom od onoga grčko-rimskog.

- S obzirom na to da je kod nas na koledžu glavni stil takozvani folkstyle, nazovimo to narodnim hrvanjem, u kojem je dozvoljeno hvatati za noge, tranzicija u hrvanje slobodnim stilom puno je prirodnija nego u grčko-rimsko. Okušao sam se ja i u tome načinu borbe no spontano sam se bacao suparnicima u noge pa sam se zadržao u slobodnom stilu.

A slobodni stil je prvi na programu, potom kreću žene a posljednjih dana Svjetskog prvenstva nadmetat će se hrvači grčko-rimskim stilom.