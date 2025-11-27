Naši Portali
Posvećenost klubu

Predsjednik PSG-a odbio hitnu operaciju i pojavio se na utakmici

UEFA Champions League - Paris St Germain v Tottenham Hotspur
STEPHANIE LECOCQ/REUTERS
Autor
Željko Janković
27.11.2025.
u 22:50

Čini se da ova sezona nikoga ne štedi u PSG-u. Nakon vala ozljeda igrača i nezgode Luisa Enriquea na biciklu, sada je predsjednik kluba taj koji je 'izvan terena'.

Iznenađujući je prizor bio dolazak predsjednika PSG-a Nassera Al-Khelaïfija na Park prinčeva za utakmicu PSG-Tottenham. Naime, ruka glavnog čovjeka francuskog kluba bila je imobilizirana u povoju.

Prema La Source Parisienne, predsjednik PSG-a ozlijedio se igrajući padel. Liječnici su navodno savjetovali hitnu operaciju, ali Al-Khelaïfi je odbio kako ne bi propustio utakmicu.

Njegova prisutnost imala je simboličnu težinu, jer je ta večer obilježila Marquinhosov 500. nastup za PSG. Trenutak koji Al-Khelaïfi nije želio propustiti, a mnogi su to vidjeli kao još jedan znak njegove nepokolebljive predanosti klubu i njegovom kultnom kapetanu.

