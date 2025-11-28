Poznati zagrebački odvjetnik objavio dirljiv status: 'Putuj mirno gore...'

Vijest o odlasku istaknutog novinara, publicista i predstojnika Ureda predsjednika GNK Dinamo, Sanjina Španovića, koji je preminuo u 40. godini života nakon duge i teške bolesti, izazvala je val tuge na društvenim mrežama, gdje su se od njega oprostili brojni prijatelji i suradnici. Među najemotivnijim oproštajima bio je onaj poznatog zagrebačkog odvjetnika Saše Pavličića-Bekića, koji je na svom Facebook profilu posvetio dirljiv status preminulom prijatelju i suradniku s kojim je dijelio strast prema plavoj boji. Pavličić-Bekić, koji je u javnosti prepoznat kao stručnjak za sportsko pravo i bivši disciplinski sudac Hrvatskog nogometnog saveza, biranim je riječima ispratio Španovića, poručivši mu kratko, ali snažno: "Putuj mirno gore...". Njihova povezanost nije bila samo profesionalna, već i duboko emotivna, iskovana kroz zajedničku borbu za bolji i transparentniji klub u sklopu liste "Dinamovo proljeće", koju je predvodio Velimir Zajec.

- Ne znam kad sam bio toliko tužan i sretan zbog transparenta na nekoj tekmi. Tužan, jer smo znali kakvu neravnopravnu borbu vodiš, a sretan, jer te nisu zaboravili tvoji dečki sa Sjevera. Kad se bude pisala Dinamova povijest, kad se bude pojašnjavalo kaj je to biti principjelan, kaj to znači biti Dinamovac, onda će se to poglavlje zvati Sanjin Spanović. Jednom si u poruci napisao: “Koliko god bili različiti, nas spaja Dinamo, njegov interes, a ako sam vas raspizdio ili ak ste me raspizdili (a jeste milijun puta) svih ovih 12 godina, znam da nije bilo iz loših namjera”. I nije. Putuj mirno gore, a ne znam kome bi drugo mogao bolje pristajati ovaj stih bbb: …ja bit ću sa tobom i u nebo kad uđem, jer Dinamo volim, jer on mi je suđen - napisao je Pavličić Bekić.

Sanjin Španović bio je puno više od pukog kroničara zbivanja u Maksimiru; bio je čovjek koji je doslovno živio za Dinamo do posljednjeg dana, a njegov prerani odlazak ostavio je neizbrisivu prazninu u srcima svih koji su ga poznavali. Rođen u Zagrebu 1986. godine, Španović je svoju impresivnu karijeru započeo u novinarstvu, gdje je proveo više od 15 godina gradeći reputaciju beskompromisnog istraživača i reportera. Od prvih novinarskih koraka u Jutarnjem listu, preko izvještavanja s ratnih područja Afganistana, Iraka i Sirije, pa sve do objavljivanja tekstova u uglednim svjetskim medijima poput The Timesa i The Suna, Sanjin je uvijek tražio istinu. Njegov profesionalni vrhunac u medijskom svijetu bila je politička emisija "Veto", koja je bilježila iznimnu gledanost i citiranost, no njegova najveća strast uvijek je ostao nogomet, odnosno Dinamo, kojem se u potpunosti posvetio u posljednjoj fazi svog života.

Upravo je ta ljubav prema klubu spojila Španovića i Pavličića-Bekića, koji su zajedno sudjelovali u ključnim trenucima recentne povijesti zagrebačkog kluba. Saša Pavličić-Bekić bio je član radne skupine za izradu novog Statuta kluba, dok je Sanjin Španović odigrao ključnu ulogu u komunikacijskoj strategiji i procesu demokratizacije koji je kulminirao povratkom Velimira Zajeca na čelo kluba. Španović je bio autor hvaljene biografije Velimira Zajeca, knjige koja je poslužila kao temelj za okupljanje navijača i stvaranje pokreta koji je promijenio krvnu sliku kluba. Kao predstojnik Ureda predsjednika i direktor komunikacija, Sanjin je bio operativni motor novog Dinama, unoseći u klub energiju, vedrinu i optimizam koji ga nisu napuštali ni u najtežim danima borbe s opakom bolešću koja ga je na kraju prerano odvojila od njegove obitelji i voljenog kluba.

Odlazak Sanjina Španovića nije samo gubitak za njegovu obitelj i prijatelje, već i za cjelokupnu hrvatsku medijsku i sportsku scenu koja je izgubila vrsnog profesionalca i strastvenog borca za pravdu. Njegov doprinos stvaranju demokratskog Dinama ostaje trajna baština i odgovornost svima koji ostaju iza njega da nastave put kojim je on hrabro koračao. Pavličić-Bekićev status odražava osjećaje mnogih navijača koji su u Sanjinu vidjeli simbol ustrajnosti i ljubavi prema klubu. Njegova ostavština, zabilježena kroz knjige, novinarske tekstove i, najvažnije, kroz promjene koje je pomogao uvesti u Dinamo, osigurat će da sjećanje na njega živi vječno na tribinama Maksimira i u povijesti zagrebačkog sporta.