Trebali su proći kroz Hrvatsku? Otkriven novi detalj tragedije grčkih navijača

Tragedija se dogodila u utorak oko 13 sati na državnoj cesti u blizini grada Lugoja, nedaleko od Temišvara. Minibus grčkih registarskih oznaka, koji je prevozio navijače iz Katerinija i Aleksandrije na utakmicu Europske lige protiv Lyona, bio je na putu koji je za sedam mladića završio smrću. Šest osoba preminulo je na mjestu nesreće, dok je sedma podlegla ozljedama u bolnici. Troje putnika teško je ozlijeđeno i hospitalizirano, a istraga je otkrila i šokantan podatak: u minibusu registriranom za devet osoba nalazilo se deset putnika.

Prema prvim informacijama s očevida, do nesreće je došlo kada je vozač minibusa krenuo u opasno pretjecanje. Prilikom pokušaja povratka u svoj trak, okrznuo je cisternu, nakon čega je potpuno izgubio kontrolu nad vozilom, prešao u suprotni smjer i frontalno se sudario s tegljačem. Prizor je bio stravičan, a spasilačke napore dodatno su otežavali loši vremenski uvjeti zbog kojih helikopteri nisu mogli poletjeti kako bi pomogli unesrećenima.

Ubrzo nakon vijesti o tragediji, pojavilo se pitanje zašto su navijači odabrali znatno duži put preko Bugarske i Rumunjske, umjesto kraće i logičnije rute koja vodi kroz Sjevernu Makedoniju, Srbiju, Hrvatsku i Sloveniju. Odgovor leži u Schengenskom režimu. Putovanje kroz zemlje Europske unije, poput Rumunjske i Mađarske, omogućuje izbjegavanje višesatnih čekanja i strogih kontrola na granicama zemalja koje nisu članice EU. Iako je ruta kilometarski duža, za prijevoznike i navijačke skupine često je "brža" zbog manje birokracije, ali i zbog izbjegavanja policijskih pratnji koje su uobičajene na takozvanim navijačkim koridorima kroz Balkan.

Cijela Grčka je u šoku, a sućut obiteljima izrazio je i grčki premijer Kyriakos Mitsotakis. "Duboko potresen, primio sam vijest o tragičnoj nesreći koja je odnijela živote sedam mladih sunarodnjaka. U ovim teškim trenucima, zajedno sa svim Grcima, izražavam najiskreniju sućut obiteljima žrtava i zajednici PAOK-a", poručio je premijer. Predsjednik kluba Ivan Savidis tragediju je nazvao "neizrecivom", dodavši da je shrvan zbog nepravednog gubitka mladih ljudi. Ujedinjeni u boli, poruke sućuti poslali su i navijači najvećih rivala, Olympiakosa, Panathinaikosa i Arisa.

Iz kluba su poručili da su u kontaktu s vlastima kako bi se ozlijeđenima pružila sva moguća pomoć, a tijela preminulih prevezla u Grčku. Iako je PAOK odmah zatražio odgodu utakmice protiv Lyona, koja je na rasporedu u četvrtak, iz UEFA-e je stigao negativan odgovor. Francuski klub izrazio je duboku sućut te najavio da će se na stadionu održati minuta šutnje u čast tragično preminulih navijača.