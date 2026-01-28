Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 161
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NASILJE KOD TUZLE

Novi incident u Tuzli: Odvjetnici ulažu žalbu na pritvor navijača Hajduka

Vijesti.ba
VL
Autor
Hina
28.01.2026.
u 15:35

On s još nekoliko kolega zastupa navijače Hajduka kojima je Općinski sud u Živinicama odredio 30-dnevno zadržavanje u pritvoru. Njih 11 ima prebivalište u Republici Hrvatskoj, dok su još trojica s teritorija Bosne i Hercegovine

Odvjetnici četrnaest navijača Hajduka žalit će se na odluku Općinskoga suda u Živinicama koji im je odredio tridesetodnevni pritvor zbog napada na pripadnike navijačke skupine Crvene zvezde u subotu navečer nedaleko Tuzle, u kojoj je zabilježen još jedan incident povezan s ovim nasiljem. 

"U svakom slučaju uložit ćemo žalbu na odluku suda", rekao je za HINA-u odvjetnik Mirko Lekić.

On s još nekoliko kolega zastupa navijače Hajduka kojima je Općinski sud u Živinicama odredio 30-dnevno zadržavanje u pritvoru. Njih 11 ima prebivalište u Republici Hrvatskoj, dok su još trojica s teritorija Bosne i Hercegovine.  

Odvjetnik Lekić dodao je kako prvostupanjsku odluku suda još nisu dobili, no da su doznali iz medija da je donesena.

Po njegovim riječima, žalba se podnosi Kaznenome odjelu istoga suda koji je donio prvostupanjsku odluku o pritvoru. Nakon toga će odvjetnici razmotriti i druge mjere budući Tužiteljstvo Tuzlanske županije po Lekićevim riječima još nije utvrdilo jasnu kvalifikaciju događaja u subotu kada su navijači Hajduka napali simpatizere Crvene zvezde. Tom prigodom su teže ozlijeđene četiri osobe, kao i jedan policajac.  

Najteže ozlijeđeni smješteni su u Sveučilišnom kliničkom centru u Tuzli, gdje se tijekom protekle noći zbio jedan šovinistički ispad.

Na ogradi bolnice postavljen je transparent "dobrodošli ustaše i četnici islamske vjeroispovijesti, večeras se sunetite".

Policija je ubrzo privela dvije mlađe osobe iz Tuzle koji se sumnjiče za ‘izazivanje nacionalne i vjerske mržnje’.

Rukometni svijet priča o ovom potezu Hrvatske: Nećete vjerovati što su naši napravili u hotelu
Ključne riječi
Hajduk delije Tuzla Torcida

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!