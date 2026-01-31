Naši Portali
OVO SE RIJETKO VIĐA

Paul George dobio drakonsku kaznu: Velika zvijezda NBA lige suspendirana na 25 utakmica

NBA: Milwaukee Bucks at Philadelphia 76ers
Bill Streicher/REUTERS
VL
Autor
Zvonimir Matić/Hina
31.01.2026.
u 19:28

George je suspendiran zbog zimanja nedopuštenog lijeka

Krilni igrač Philadelphia 76-ersa Paul George kažnjen je sa 25 utakmice zabrane nastupa u najjačkoj svjetskoj košarkaškoj ligi NBA zbog kršenja antidopinških pravila. George je suspendiran zbog zimanja nedopuštenog lijeka.

"Zadnjih nekoliko godina javno sam govorio o važnosti mentalnog zdravlja, u posljendje sam se vrijeme liječio zbog vlastitih problema na tom polju, ali sam pogriješio uzevši neadekvatan lijek. Preuzimam punu odgovornost za svoje postupke i ispričavam se čitavoj organizaciji, suigračima i navijačima", objavio je 35-godišnji George.

Ove sezone George postiže 16.0 koševa, 5.1 skokova i 3.7 asistencija, a na teren će se moći vratiti 25. ožujka.
Ključne riječi
Suspenzija nba Paul George

