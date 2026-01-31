Paul George dobio drakonsku kaznu: Velika zvijezda NBA lige suspendirana na 25 utakmica

Krilni igrač Philadelphia 76-ersa Paul George kažnjen je sa 25 utakmice zabrane nastupa u najjačkoj svjetskoj košarkaškoj ligi NBA zbog kršenja antidopinških pravila. George je suspendiran zbog zimanja nedopuštenog lijeka.
"Zadnjih nekoliko godina javno sam govorio o važnosti mentalnog zdravlja, u posljendje sam se vrijeme liječio zbog vlastitih problema na tom polju, ali sam pogriješio uzevši neadekvatan lijek. Preuzimam punu odgovornost za svoje postupke i ispričavam se čitavoj organizaciji, suigračima i navijačima", objavio je 35-godišnji George.
Ove sezone George postiže 16.0 koševa, 5.1 skokova i 3.7 asistencija, a na teren će se moći vratiti 25. ožujka.
