Hrvatska u borbi za broncu protiv reprezentacije koju je na ovom turniru već svladala

Rukometaši Danske očekivano su svladali Island rezultatom 31:28 u drugom polufinalnom susretu Europskog prvenstva. Domaćin i prvi favorit natjecanja tek je u drugom poluvremenu uspio slomiti otpor borbenih Islanđana koji su dobar dio prvog poluvremena proveli i u vodstvu.

Island je bolje otvorio utakmicu i u par navrata imao i po dva gola prednosti, a Danska je do prve prednosti došla tek u 19. minuti golom Simona Pytlicka za 9:8. U prvih 15 minuta, mora se to priznati, izostao je doprinos Emila Nielsena na golu Danske iako ni Viktor Hallgrimsson nije imao puno bolji dan. Ipak, proradio je Nielsen, obranio dva uzastopna sedmerca i poljuljao islandske glavne snage.

Evo što njemački mediji pišu o Hrvatskoj, i oni se čude: 'Žestoki ispad' Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Na poluvrijeme se otišlo s prednosti Danske 14:13, a u prvom napadu u nastavku isključen je Magnus Landin što su Islanđani iskoristili i ponovno vratili prednost i držali je do 39. minute. Tada je iskljičen Rikhardsson, Danska je napravila seriju 3:0 i povela s 21:19 te tu prednost do kraja nije ispuštala.

Najbolji kod Danaca bio je Gidsel sa sedam golova, a jednako toliko su kod Islanda zabili Thorkelsson i Smarasson. Danski vratari bili su nešto efikasniji u utakmici u kojoj se golmane nije previše pitalo. Moller i Nielsen obranili su samo šest udaraca zajedno, ali od toga četiri sedmerca.

Danska će tako na domaćem parketu pokušati doći do prvog Europskog naslova još od 2012. kada su u Beogradu pobijedili domaćina Srbiju. Island će pak u borbu za brončanu medalju protiv Hrvatske koja je u ranijem susretu poražena od Njemačke s 31:28.

Island i Hrvatska već su se susreli na ovom prvenstvu, u prvom kolu drugog kola kada su naši rukometaši slavili s 30:29 u utakmici koju su morali dobiti kako bi ostali u igri za polufinale do kojeg su na kraju i stigli.