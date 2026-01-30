Naši Portali
DOZNALI PROTIVNIKA

Hrvatska u borbi za broncu protiv reprezentacije koju je na ovom turniru već svladala

Susret Islanda i Hrvatske u drugom krugu EHF Europskog prvenstva
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
30.01.2026.
u 22:13

Island je bolje otvorio utakmicu i u par navrata imao i po dva gola prednosti, a Danska je do prve prednosti došla tek u 19. minuti golom Simona Pytlicka za 9:8

Rukometaši Danske očekivano su svladali Island rezultatom 31:28 u drugom polufinalnom susretu Europskog prvenstva. Domaćin i prvi favorit natjecanja tek je u drugom poluvremenu uspio slomiti otpor borbenih Islanđana koji su dobar dio prvog poluvremena proveli i u vodstvu.

Island je bolje otvorio utakmicu i u par navrata imao i po dva gola prednosti, a Danska je do prve prednosti došla tek u 19. minuti golom Simona Pytlicka za 9:8. U prvih 15 minuta, mora se to priznati, izostao je doprinos Emila Nielsena na golu Danske iako ni Viktor Hallgrimsson nije imao puno bolji dan. Ipak, proradio je Nielsen, obranio dva uzastopna sedmerca i poljuljao islandske glavne snage.

Evo što njemački mediji pišu o Hrvatskoj, i oni se čude: 'Žestoki ispad'

Na poluvrijeme se otišlo s prednosti Danske 14:13, a u prvom napadu u nastavku isključen je Magnus Landin što su Islanđani iskoristili i ponovno vratili prednost i držali je do 39. minute. Tada je iskljičen Rikhardsson, Danska je napravila seriju 3:0 i povela s 21:19 te tu prednost do kraja nije ispuštala.

Najbolji kod Danaca bio je Gidsel sa sedam golova, a jednako toliko su kod Islanda zabili Thorkelsson i Smarasson. Danski vratari bili su nešto efikasniji u utakmici u kojoj se golmane nije previše pitalo. Moller i Nielsen obranili su samo šest udaraca zajedno, ali od toga četiri sedmerca.

Danska će tako na domaćem parketu pokušati doći do prvog Europskog naslova još od 2012. kada su u Beogradu pobijedili domaćina Srbiju. Island će pak u borbu za brončanu medalju protiv Hrvatske koja je u ranijem susretu poražena od Njemačke s 31:28.

Island i Hrvatska već su se susreli na ovom prvenstvu, u prvom kolu drugog kola kada su naši rukometaši slavili s 30:29 u utakmici koju su morali dobiti kako bi ostali u igri za polufinale do kojeg su na kraju i stigli.

EP rukomet 2026. Danska rukometna reprezentacija Island rukometna reprezentacija Hrvatska rukometna reprezentacija

NO
NoStress
22:20 30.01.2026.

Mene samo zanima hoće li čoban revati na Trgu na proslavi drvene medalje

Herning: Hrvatska izgubila od Njemačke, očekuje utakmicu za brončanu medalju
Video sadržaj
7
DOTUKAO NAS

Nevjerojatno što je rekao Nijemac nakon što je izludio Hrvatsku i uništio nam nadu za zlato

Nijemci su do preokreta došli kad je njemački vratar Andreas Woff počeo 'skidati zicere' hrvatskim rukometašima. Promašaje s crte Verona Načinovića i Leona Šušnje te Martinovića s devet metara, njemačka reprezentacija je iskoristila za seriju 3-0 i vodstvo 15-13. Golovima Klarice i Načinovića Hrvatska je izjednačila, ali su Semper i Koester do kraja poluvremena odveli Nijemce do +2 (17-15)

