U 40. GODINI

Preminuo Sanjin Španović, autor Zajecove biografije i borac za demokratski Dinamo

Autor
Karlo Ledinski
28.11.2025.
u 19:05

Njegov vedar duh i optimizam nisu ga napuštali ni u zadnjim danima života

U Zagrebu je u 40. godini preminuo novinar i publicist Sanjin Španović, nakon duge borbe s teškom bolešću. Prije nego što ga je bolest odvojila od svakodnevnih obveza, bio je predstojnik ureda Dinamova predsjednika Velimira Zajeca, o kojem je napisao i knjigu, biografiju jednog od najvećih Dinamovih kapetana u povijesti. Također, istaknuo se velikim, ogromnim angažmanom u procesu demokratizacije Dinama i zbližavanja kluba s navijačima. Njegov vedar duh i optimizam nisu ga napuštali ni u zadnjim danima života. 

Rođen je 21.10. 1986. u Zagrebu. Novinarsku karijeru, koja je trajala preko 15 godina, započeo je u Jutarnjem listu 2004. i gradio je svoj put od gradske rubrike do naslovnih strana.

Svojim talentom i radom stekao je status novinara koji otkriva najskrivenije detalje i ima stav i publiku. Izvještavao je o vodećim pričama iz Hrvatske i svijeta, ali i s ratnih područja - Afganistana, Irana, Sirije i Iraka. Za Večernji list izvještavao je iz Libanona i Libije te Južne Amerike, a objavljivao je i tekstove u Timesu i The Sunu.

Vrhunac karijere doživio je projektom emisije Veto u kojoj je, na Jabuci TV i kasnije na N1 televiziji, ugostio sve vodeće aktere društvene i političke scene te bilježio iznimnu gledanost i citiranost.

Bio je vrhunski novinar, ali prije svega, veliki dinamovac. Živio je, doslovno, za Dinamo.

Njegovoj obitelji i prijateljima izražavamo duboku sućut.
Ključne riječi
nogomet Dinamo Sanjin Španović

