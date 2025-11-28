Dinamo se oprostio od Sanjina Španovića: 'Živio si Dinamo, i ostavio neizbrisiv trag...'

Od Španovića se emotivnom objavom oprostio i GNK Dinamo.

"S neizmjernom tugom javljamo da nas je u petak, 28. studenoga, u ranim večernjim satima, nakon duge i teške bolesti u 40. godini svog života zauvijek napustio naš dragi prijatelj, kolega i navijač - Sanjin Španović. Dinamo čine ljudi, a Sanjin je bio pravi Dinamov čovjek. Ispravan i principijelan, čovjek koji za Dinamo nije navijao – on ga je živio, punim plućima, do posljednjeg daha. Njegova energija, vedrina i ljubav prema plavoj boji ostavili su našem klubu neizbrisiv i dubok trag. Njegov nezamjenjiv doprinos u stvaranju demokratskog Dinama ostavlja svima nama odgovornost da istim putem koračamo i dalje... U ime GNK Dinamo izražavamo najdublju sućut obitelji, prijateljima i svima koji su ga voljeli. Počivaj u miru, Sanjine, i hvala ti na svemu što si učinio za Dinamo. Vidimo se na nekim novim utakmicama...

Sanjin Španović rođen je 21.10. 1986. u Zagrebu. Novinarsku karijeru, koja je trajala preko 15 godina, započeo je u Jutarnjem listu 2004. i gradio je svoj put od gradske rubrike do naslovnih strana.

Svojim talentom i radom stekao je status novinara koji otkriva najskrivenije detalje i ima stav i publiku. Izvještavao je o vodećim pričama iz Hrvatske i svijeta, ali i s ratnih područja - Afganistana, Irana, Sirije i Iraka. Za Večernji list izvještavao je iz Libanona i Libije te Južne Amerike, a objavljivao je i tekstove u Timesu i The Sunu. Vrhunac karijere doživio je projektom emisije Veto u kojoj je, na Jabuci TV i kasnije na N1 televiziji, ugostio sve vodeće aktere društvene i političke scene te bilježio iznimnu gledanost i citiranost.