Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 185
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
TUGA U MAKSIMIRU

Dinamo se oprostio od Sanjina Španovića: 'Živio si Dinamo, i ostavio neizbrisiv trag...'

ARHIVA - Preminuo Sanjin Španović, novinar i publicist
Goran Stanzl/PIXSELL
Autor
Karlo Ledinski
28.11.2025.
u 19:24

U Zagrebu je u 40. godini preminuo novinar i publicist Sanjin Španović, nakon duge borbe s teškom bolešću. Prije nego što ga je bolest odvojila od svakodnevnih obveza, bio je predstojnik ureda Dinamova predsjednika Velimira Zajeca, o kojem je napisao i knjigu, biografiju jednog od najvećih Dinamovih kapetana u povijesti.

Od Španovića se emotivnom objavom oprostio i GNK Dinamo.

"S neizmjernom tugom javljamo da nas je u petak, 28. studenoga, u ranim večernjim satima, nakon duge i teške bolesti u 40. godini svog života zauvijek napustio naš dragi prijatelj, kolega i navijač - Sanjin Španović. Dinamo čine ljudi, a Sanjin je bio pravi Dinamov čovjek. Ispravan i principijelan, čovjek koji za Dinamo nije navijao – on ga je živio, punim plućima, do posljednjeg daha. Njegova energija, vedrina i ljubav prema plavoj boji ostavili su našem klubu neizbrisiv i dubok trag. Njegov nezamjenjiv doprinos u stvaranju demokratskog Dinama ostavlja svima nama odgovornost da istim putem koračamo i dalje... U ime GNK Dinamo izražavamo najdublju sućut obitelji, prijateljima i svima koji su ga voljeli. Počivaj u miru, Sanjine, i hvala ti na svemu što si učinio za Dinamo. Vidimo se na nekim novim utakmicama...

Sanjin Španović rođen je 21.10. 1986. u Zagrebu. Novinarsku karijeru, koja je trajala preko 15 godina, započeo je u Jutarnjem listu 2004. i gradio je svoj put od gradske rubrike do naslovnih strana.

Svojim talentom i radom stekao je status novinara koji otkriva najskrivenije detalje i ima stav i publiku. Izvještavao je o vodećim pričama iz Hrvatske i svijeta, ali i s ratnih područja - Afganistana, Irana, Sirije i Iraka. Za Večernji list izvještavao je iz Libanona i Libije te Južne Amerike, a objavljivao je i tekstove u Timesu i The Sunu. Vrhunac karijere doživio je projektom emisije Veto u kojoj je, na Jabuci TV i kasnije na N1 televiziji, ugostio sve vodeće aktere društvene i političke scene te bilježio iznimnu gledanost i citiranost. 
Ključne riječi
Velimir Zajec GNK Dinamo Sanjin Španović

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2025-11-27/None_190925_138700072.jpg
Video sadržaj
Ivan Prtajin

Hrvat blista u velikanu, a strast je usmjerio na arheološka istraživanja i obnovu starog grada

– Jako sam zadovoljan svime što smo ondje ostvarili ove godine; a ponosim se svime što tamo radimo, cijelim našim timom, svim sudionicima projekta, uključujući i lokalnu samoupravu koja nam daje maksimalnu financijsku i svu drugu podršku. Bez obzira na to što sam u Njemačkoj, praktički sam svakodnevno u kontaktu s ljudima na terenu. To je moj životni projekt, i neće biti jedini takvoga tipa – naglašava Ivan.

Učitaj još

Kupnja