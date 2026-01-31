FOTO Šok! Ivana Banfić više ne izgleda ovako, pokazala drastičnu promjenu, ne biste ju prepoznali

U petak navečer zagrebačka Arena postala je epicentar nostalgije na velikom Megadance partyju, no prava zvijezda večeri bila je Ivana Banfić. Pjevačica, poznatija pod umjetničkim imenom I Bee, na pozornicu je izašla potpuno neprepoznatljiva, ostavivši publiku bez daha. Svoju dugu kosu, koja je godinama bila njezin zaštitni znak, zamijenila je odvažnom, kratkom platinasto plavom pixie frizurom.

Iza ove vizualne transformacije stoji poznati stilist Marko Grubnić, koji nije krio svoje oduševljenje suradnjom. U emotivnoj objavi na Instagramu otkrio je kako mu se ostvario dječački san. - Neopisiva je sreća kada te nazove idol iz djetinjstva i predloži ti suradnju... S ponosom i zadovoljstvom kažeš 'DA', ali uz samo jedan uvjet, da te ponovno zajedno pretvorimo u I Bee - napisao je Grubnić, dodavši kako neke legende ne blijede, već se ponovno rađaju.

30.01.2026., Zagreb - I Bee nastupala na Megadance partyu u Areni Zagreb. Photo: Luka Antunac/PIXSELL Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Ova drastična promjena imidža još je upečatljivija s obzirom na to da Ivana posljednjih nekoliko godina živi životom potpuno suprotnim od blještavila pozornice. Na vrhuncu slave, odlučila je gradsku vrevu zamijeniti mirom seoskog imanja u blizini Siska, gdje sa suprugom Krunom Ladišićem i sinom Janom uživa u prirodi i organskom vrtlarstvu. - Kao obitelj željeli smo promjenu i da isprobamo drugačiji način života od urbanog. Krenuli smo se u novu avanturu, život na selu - izjavila je pjevačica prije nekoliko godina, objasnivši svoju potragu za mirom.

Ipak, čini se da zov pozornice nikada nije potpuno utihnuo. Ivanin povratak u velikom stilu poklapa se s obnovljenim interesom za Cro Dance eru, a nedavno je, u rujnu 2025. godine, objavila i novi singl "Ima dima". Nastup u Areni i povratak imidžu legendarne I Bee jasno pokazuju da je kraljica plesnih podija spremna ponovno osvojiti scenu i podsjetiti sve zašto je desetljećima bila i ostala jedna od najvećih glazbenih ikona u Hrvatskoj.