Sigurdsson otkrio što je presudilo u utakmici Hrvatske i Njemačke: 'To nam je promijenilo igru'

Hrvatska rukometna reprezentacija nije uspjela doći do finala na drugom uzastopnom velikom natjecanju. Bolji od naših rukometaša u polufinalu Euiropskog prvenstva bili su Nijemci s 31.28. Najbolji kod Hrvatske bio je Tin Lučin sa šest pogodaka, a pet je dodao Ivan Martinović. Prvo ime utakmice bio je njemački vratar Andreas Wolff, dok je njihove strijelce predvodio Lukas Zerbe sa šest golova.

Nakon poraza, svoje viđenje utakmice dao je izbornik Hrvatske Dagur Sigurdsson:

Evo što njemački mediji pišu o Hrvatskoj, i oni se čude: 'Žestoki ispad' Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Bio sam zadovoljan s prvim poluvremenom iako smo gubili dva gola razlike. Sve u svemu najveća razlika su na kraju bili golmani, Wolff je bio fantastičan. Kod nas je Kuzma tek pred kraj stavio Nijemce pod pritisak. Taj učinak golmana je malo promijenio našu igru. Stalno smo ih lovili, a kada je Njemačka u takvom samopouzdanju onda ih je teško zaustaviti - započeo je Islanđanin pa najavio borbu za brončanu medalju u nedjelju:

- Borit ćemo se za broncu. Tražit ćemo sve ono snage što je dečkima ostalo i dat ćemo apsolutno sve za medalju - zaključio je.