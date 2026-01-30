Naši Portali
Hrvatska pružila odličan otpor Njemačkoj, ali ostala bez finala
EHF vrši tešku represija prema Hrvatima: Pogledajte kako se odnose prema navijačima u dvorani!
Evo kada Hrvatska ide u borbu za brončanu medalju na europskom prvenstvu
Komentari
SLIJEDI BORBA ZA BRONCU

Sigurdsson otkrio što je presudilo u utakmici Hrvatske i Njemačke: 'To nam je promijenilo igru'

Herning: Hrvatska i Njemačka u polufinalu EHF Europskog prvenstva
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Karlo Koret
30.01.2026.
u 20:11

Stalno smo ih lovili, a kada je Njemačka u takvom samopouzdanju onda ih je teško zaustaviti

Hrvatska rukometna reprezentacija nije uspjela doći do finala na drugom uzastopnom velikom natjecanju. Bolji od naših rukometaša u polufinalu Euiropskog prvenstva bili su Nijemci s 31.28. Najbolji kod Hrvatske bio je Tin Lučin sa šest pogodaka, a pet je dodao Ivan Martinović. Prvo ime utakmice bio je njemački vratar Andreas Wolff, dok je njihove strijelce predvodio Lukas Zerbe sa šest golova.

Nakon poraza, svoje viđenje utakmice dao je izbornik Hrvatske Dagur Sigurdsson:

Evo što njemački mediji pišu o Hrvatskoj, i oni se čude: 'Žestoki ispad'

- Bio sam zadovoljan s prvim poluvremenom iako smo gubili dva gola razlike. Sve u svemu najveća razlika su na kraju bili golmani, Wolff je bio fantastičan. Kod nas je Kuzma tek pred kraj stavio Nijemce pod pritisak. Taj učinak golmana je malo promijenio našu igru. Stalno smo ih lovili, a kada je Njemačka u takvom samopouzdanju onda ih je teško zaustaviti - započeo je Islanđanin pa najavio borbu za brončanu medalju u nedjelju:

- Borit ćemo se za broncu. Tražit ćemo sve ono snage što je dečkima ostalo i dat ćemo apsolutno sve za medalju - zaključio je.
EP rukomet 2026. Dagur Sigurdsson Hrvatska rukometna reprezentacija

PN
pošteni_načelnik
20:45 30.01.2026.

Nijemci možda i bili bolji - čestitke! Ali naša repka mora vratiti kockice na dres! I nogometna i ostale. Amen.

KU
Kujttim
20:22 30.01.2026.

Nijemci su bili brzi, sigurni, disciplinirani i svaku ključnu situaciju od 25. minute su iskoristili u svoju korist. Mi smo promašivali zicere, sedmerce, Kuzmanović od 25. do 45. nije obranio ništa ključno. Ali ne možeš protiv objektivno boljih.

KU
Kujttim
20:19 30.01.2026.

Sigurdsson je ušao u mentalni profil nacije, izvukao maksimu do sada, a Njemačka je objektivno bolja. Ovo kako je branio Andreas Wolff i kako je Njemačka obrana u prijelomnim trenucima, od 30. do 42. blokirala šuteve vanjskih igrača, promašeni sedmerci i nekoliko promašenih zicera je prelomilo utakmicu. Da su umjesto Sigurdssona izbornici goluža, Babić, Perkovac, Horvat, bili bi od 9. do 12. mjesta.

