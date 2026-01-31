VIDEO Luka Vušković šokirao Bayern: Čudesni Hrvat zabio lideru i zapalio Hamburg

Derbi sjevera i juga, "Nord-Süd-Gipfel", uvijek nudi posebnu draž, no malo tko je očekivao da će povratnik u elitu, HSV, uspjeti parirati dominantnom lideru prvenstva. Momčad trenera Merlina Polzina u utakmicu je ušla s bremenom od pet uzastopnih susreta bez pobjede, držeći tek 14. mjesto na ljestvici. S druge strane, Bayern je s Vincentom Kompanyjem na klupi, koji se emotivno vratio u grad u kojem je nekoć igrao, stigao sa savršenim nizom i sjećanjem na visoku 5:0 pobjedu iz prvog dijela sezone. Sve je slutilo na još jednu rutinsku pobjedu Bavaraca, no ispunjeni Volksparkstadion svjedočio je senzacionalnom otporu domaćina.

Utakmica je krenula neočekivanim smjerom kada je HSV poveo. Hrabra igra isplatila se u 34. minuti, kada je Fabio Vieira, igrač na posudbi iz Arsenala, sigurno realizirao kazneni udarac za vodstvo od 1:0 i erupciju oduševljenja na tribinama. Ipak, kvaliteta Bayerna nije dugo čekala na odgovor. Samo šest minuta kasnije, nezaustavljivi Harry Kane iskoristio je priliku i poravnao rezultat. Činilo se da je otpor domaćina slomljen kada je odmah na početku drugog dijela, u 46. minuti, Luis Diaz, skupo pojačanje iz Liverpoola vrijedno oko 75 milijuna eura, preciznim udarcem preokrenuo rezultat na 1:2.

U trenucima kada se očekivao potpuni slom HSV-a i nova golijada Bayerna, na scenu je stupio osamnaestogodišnji hrvatski stoper Luka Vušković. Igrala se 53. minuta kada je upravo on pokrenuo akciju svoje momčadi, a zatim se pravovremeno ubacio u kazneni prostor Bavaraca. Lopta je stigla na lijevu stranu do Williama Mikelbrencisa, koji je uputio oštar centaršut u peterac. Tamo se, između Bayernovih stopera, najviše vinuo upravo Vušković i snažnim udarcem glavom zakucao loptu u mrežu za izjednačenje na 2:2. Bio je to pogodak koji je bacio u trans cijeli stadion i pokazao da se momčad odbija predati. Njegov sjajan gol možete pogledati OVDJE.

Ovaj pogodak samo je potvrda nevjerojatne sezone koju mladi Hrvat, inače igrač Tottenhama na posudbi, igra u Bundesligi. Za jednog središnjeg braniča, statistika mu je zapanjujuća, jer mu je ovo bio već četvrti prvenstveni pogodak, čime se dokazao kao stalna prijetnja i iz prekida. Njegov talent prepoznat je i ranije, kada je početkom siječnja osvojio prestižnu nagradu za "Gol godine" u Bundesligi za 2025. godinu. U izravnim dvobojima s Harryjem Kaneom pokazao je zrelost i potvrdio status jednog od najperspektivnijih braniča svijeta, a ovakve predstave protiv najjačih suparnika najbolji su dokaz njegova golemog potencijala.