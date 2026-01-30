Naši Portali
DOTUKAO NAS

Nevjerojatno što je rekao Nijemac nakon što je izludio Hrvatsku i uništio nam nadu za zlato

Herning: Hrvatska izgubila od Njemačke, očekuje utakmicu za brončanu medalju
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
30.01.2026.
u 21:04

Nijemci su do preokreta došli kad je njemački vratar Andreas Woff počeo 'skidati zicere' hrvatskim rukometašima. Promašaje s crte Verona Načinovića i Leona Šušnje te Martinovića s devet metara, njemačka reprezentacija je iskoristila za seriju 3-0 i vodstvo 15-13. Golovima Klarice i Načinovića Hrvatska je izjednačila, ali su Semper i Koester do kraja poluvremena odveli Nijemce do +2 (17-15)

Hrvatski rukometaši su dobro započeli dvoboj, predvođeni raspoloženim kapetanom Ivanom Martinovićem, koji je postigao polovicu od prvih osam golova naše reprezentacije. I dok je Martinović pogađao Hrvatska je imala rezultatsku ravnotežu i prednost. Sigurdsson je povremeno kombinirao s obranom 5-1, a već nakon desetak minuta počeo je koristiti igru i "sedam na šest" u napadu. To je donosilo rezultat, ali i rizik od lako primljenih pogodaka u slučaju pogrešaka u napadu, što se u dva navrata i dogodilo.

Najveći njemački adut bio je čovjek na golu. Čudesni Andreas Wolff skupio je 13 obrana i nizom intervencija izludio hrvatske igrače. Kad god je Hrvatska tražila seriju za povratak, Wolff bi se pojavio s obranom koja je ubila svaku našu nadu.

- Ništa posebno... Branio sam okej. Nije to bila moja najbolja utakmica, ali svejedno sam pomogao momčadi. Jako sam sretan što smo u finalu - rekao je Wolff u programu Viaplaya. Čak su i komentatori ostali iznenađeni koliko je skroman Wolff nakon sjajne partije koja je odvela Nijemce u borbu za zlato.

Evo što njemački mediji pišu o Hrvatskoj, i oni se čude: 'Žestoki ispad'
Ključne riječi
Hrvatska rukometna reprezentacija EP rukomet 2026. rukomet Andreas Wolff

Avatar Hrvatska Domoljubna Cuga
Hrvatska Domoljubna Cuga
22:07 30.01.2026.

Sportska pravda je odlučila ovaj susret.

NO
NoStress
22:22 30.01.2026.

Hoće li čoban revati na proslavi drvene medalje na Trgu?

Avatar Make my day
Make my day
21:47 30.01.2026.

Što je trebao reći, nisu mi hrvatski napadači neki problem.

