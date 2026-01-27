Naši Portali
'IMAŠ 24 SATA'

Legenda koja je dotaknula dno u centru skandala: ‘Gade jedan zapamtit ćeš, progonit ću te kao demon'

Screenshot X
VL
Autor
Stjepan Meleš
27.01.2026.
u 12:45

Rekao je i da nikada nije promijenio telefonski broj, suprotno onome što je prevarant slagao njegovoj majku da mu povjeruje. Kriminalcu je postavio oštar zahtjev i dao mu malo vremena da ispravi svoje grijehe

Legendarni Brazilac Adriano ponovno se našao u centru pažnje javnosti, ali ovog puta nije glavni krivac. Naime, njegova majka je uplatila novce prevarantu koji se predstavljao kao njezin sin, a radi se o svoti od 15 tisuća brazilskih reala, što iznosi približno 2400 eur, a to je ozbiljno naljutilo bivšeg napadača Parme i Intera. 

- Gade jedan, bolje ti je da vratiš novac jer ću te progoniti kao demon. Moja majka je upravo uplatila preko 15.000 reala na račun nekoga tko se pretvarao da je ja. Moja majka! Ne petljaš se s majkama, bakama i obitelji - napisao je na društvenim mrežama. 

Rekao je i da nikada nije promijenio telefonski broj, suprotno onome što je prevarant slagao njegovoj majku da mu povjeruje. Kriminalcu je postavio oštar zahtjev i dao mu malo vremena da ispravi svoje grijehe.

- Ako ne vratiš novac, a ja ne saznam tko si, vidjet ćeš vraga koji se zbog tebe spustio na Zemlju. Dajem ti 24 sata - rekao je Adriano, koji je uvijek isticao da mu je obitelj puno znači.

Upravo je smrt njegova oca 2004. godine jedan od glavnih razloga zašto danas 43-godišnjak nije dosegao visine koje su mu se predviđale. U naponu snage, dok je zabijao golove za Inter, zatekla ga je vijest o smrti oca s kojim je bio iznimno blizak, a od toga se nikada nije oporavio.

VA
VanjaPlank
13:02 27.01.2026.

Njegovoj Majku ....a dobro je, lektori su na godišnjem izgleda

