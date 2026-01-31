Dagur Sigurdsson oduševio gospodskim potezom, pala je isprika i pomirba sa starim prijateljem

Nakon bure koju je podigao svojim oštrim kritikama na račun organizacije Eura, izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Dagur Sigurdsson ipak je zakopao ratnu sjekiru s krovnom europskom rukometnom organizacijom. Na konferenciji za medije održanoj u Herningu, predsjednik EHF-a Michael Wiederer potvrdio je kako mu se islandski stručnjak ispričao zbog načina na koji je formulirao svoje nezadovoljstvo. Pomirenje dolazi uoči ključne utakmice za brončanu medalju, čime se barem prividno smirila napetost koja je obilježila završnicu prvenstva. Wiederer je, odgovarajući na pitanje novinara, jasno dao do znanja da je isprika prihvaćena i da je "zrak raščišćen", sugerirajući da nema daljnjih tenzija između saveza i hrvatskog izbornika.

Podsjetimo, Sigurdsson je uoči polufinalnog dvoboja protiv Njemačke izazvao pravu buru u rukometnoj javnosti kada je optužio EHF da pokazuje "malo ili nimalo poštovanja" prema igračima i stožerima. Okidač za njegov gnjev bio je iscrpljujući put autobusom od četiri do pet sati iz Malmöa do Herninga, nakon kojeg je momčad odmah morala na obaveznu medijsku konferenciju, koju je Islanđanin nazvao "cirkusom" i "sramotom". Njegov istup nije bio usmjeren samo na logistiku, već i na cjelokupan tretman reprezentacija, za koji smatra da je podređen isključivo spektaklu i komercijalnim interesima, a ne dobrobiti sportaša.

Sigurdsson s Hrvatskom protiv svojih Islanđana: Razočarani smo i imamo problema, ali idemo po pobjedu

Ono što je njegovim riječima dalo posebnu težinu i osiguralo im viralni status bila je živopisna metafora kojom je opisao rad EHF-a. "Oni su kao restoran brze hrane, nije ih briga za kvalitetu, samo žele prodati. Kao event tvrtka koja samo naruči umjetnike za predstavu", poručio je Sigurdsson, a svoju je momčad, iscrpljenu putovanjem, usporedio sa "smrznutom piletinom". Upravo je ta analogija, koja je odjeknula diljem Europe, bila tema novinarskog pitanja upućenog predsjedniku EHF-a, na koje je on uzvratio potvrdom o isprici.

Prema pisanju islandskog portala Vísir, sam Sigurdsson je potvrdio da se pomirio s glavnim izvršnim direktorom EHF-a, kojeg je opisao kao dobrog prijatelja. Pojasnio je kako je njegova kritika bila svjesna i namjerna te da je savez unaprijed bio obaviješten o njegovom nezadovoljstvu, no priznao je da je u afektu možda pretjerao s izborom riječi. Iako se ispričao za ton, ostaje dojam da i dalje stoji iza suštine svojih primjedbi na organizaciju, ali je procijenio da je uoči borbe za medalju mudrije smiriti strasti.