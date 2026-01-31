Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 125
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VELIKI PREOKRET

Dagur Sigurdsson oduševio gospodskim potezom, pala je isprika i pomirba sa starim prijateljem

Herning: Rukometaši odradili trening u Sportscenter-u
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/3
Autor
Patrik Mršnik
31.01.2026.
u 17:31

Hrvatski rukometni izbornik Dagur Sigurdsson ispričao se Europskoj rukometnoj federaciji (EHF) zbog oštrih izjava na račun organizacije Europskog prvenstva. Vijest je potvrdio predsjednik EHF-a Michael Wiederer, a prenijeli su je i islandski mediji, dan uoči utakmice za broncu protiv Islanda

Nakon bure koju je podigao svojim oštrim kritikama na račun organizacije Eura, izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Dagur Sigurdsson ipak je zakopao ratnu sjekiru s krovnom europskom rukometnom organizacijom. Na konferenciji za medije održanoj u Herningu, predsjednik EHF-a Michael Wiederer potvrdio je kako mu se islandski stručnjak ispričao zbog načina na koji je formulirao svoje nezadovoljstvo. Pomirenje dolazi uoči ključne utakmice za brončanu medalju, čime se barem prividno smirila napetost koja je obilježila završnicu prvenstva. Wiederer je, odgovarajući na pitanje novinara, jasno dao do znanja da je isprika prihvaćena i da je "zrak raščišćen", sugerirajući da nema daljnjih tenzija između saveza i hrvatskog izbornika.

Podsjetimo, Sigurdsson je uoči polufinalnog dvoboja protiv Njemačke izazvao pravu buru u rukometnoj javnosti kada je optužio EHF da pokazuje "malo ili nimalo poštovanja" prema igračima i stožerima. Okidač za njegov gnjev bio je iscrpljujući put autobusom od četiri do pet sati iz Malmöa do Herninga, nakon kojeg je momčad odmah morala na obaveznu medijsku konferenciju, koju je Islanđanin nazvao "cirkusom" i "sramotom". Njegov istup nije bio usmjeren samo na logistiku, već i na cjelokupan tretman reprezentacija, za koji smatra da je podređen isključivo spektaklu i komercijalnim interesima, a ne dobrobiti sportaša.

Sigurdsson s Hrvatskom protiv svojih Islanđana: Razočarani smo i imamo problema, ali idemo po pobjedu

Ono što je njegovim riječima dalo posebnu težinu i osiguralo im viralni status bila je živopisna metafora kojom je opisao rad EHF-a. "Oni su kao restoran brze hrane, nije ih briga za kvalitetu, samo žele prodati. Kao event tvrtka koja samo naruči umjetnike za predstavu", poručio je Sigurdsson, a svoju je momčad, iscrpljenu putovanjem, usporedio sa "smrznutom piletinom". Upravo je ta analogija, koja je odjeknula diljem Europe, bila tema novinarskog pitanja upućenog predsjedniku EHF-a, na koje je on uzvratio potvrdom o isprici.

Prema pisanju islandskog portala Vísir, sam Sigurdsson je potvrdio da se pomirio s glavnim izvršnim direktorom EHF-a, kojeg je opisao kao dobrog prijatelja. Pojasnio je kako je njegova kritika bila svjesna i namjerna te da je savez unaprijed bio obaviješten o njegovom nezadovoljstvu, no priznao je da je u afektu možda pretjerao s izborom riječi. Iako se ispričao za ton, ostaje dojam da i dalje stoji iza suštine svojih primjedbi na organizaciju, ali je procijenio da je uoči borbe za medalju mudrije smiriti strasti.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Herning: Hrvatska izgubila od Njemačke, očekuje utakmicu za brončanu medalju
Video sadržaj
16
DOTUKAO NAS

Nevjerojatno što je rekao Nijemac nakon što je izludio Hrvatsku i uništio nam nadu za zlato

Nijemci su do preokreta došli kad je njemački vratar Andreas Woff počeo 'skidati zicere' hrvatskim rukometašima. Promašaje s crte Verona Načinovića i Leona Šušnje te Martinovića s devet metara, njemačka reprezentacija je iskoristila za seriju 3-0 i vodstvo 15-13. Golovima Klarice i Načinovića Hrvatska je izjednačila, ali su Semper i Koester do kraja poluvremena odveli Nijemce do +2 (17-15)

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!