PROVOKACIJE

FOTO Ispred bolnice u Tuzli pojavila se gnjusna poruka za Torcidaše: 'Dobrodošli ustaše i četnici'

Al Jazeera Balkans/YouTube
VL
Autor
Stjepan Meleš
28.01.2026.
u 13:54

Navodi se se da je poruka upućena navijačima Hajduka i Crvene zvezde koji se nalaze na liječenju u bolničkom centru nakon brutalne tučnjave koja se dogodila u subotu u mjestu Dubrave Gornje, u blizini Međunarodne zračne luke Tuzla

Na vanjskom dijelu ograde Univerzitetskog kliničkog centra (UKC) u Tuzli sinoć je postavljen transparent s uvredljivim sadržajem, a policija je nedugo nakon toga identificirala i privela počinitelje incidenta. Riječ je o dvojici mladića koji su privedeni na saslušanje u nadležnu policijsku postaju, navod portal Klix.ba.

Kako je objavljeno, sinoć oko 19 sati policija je zaprimila prijavu da je na vanjskom dijelu ograde UKC-a Tuzla postavljen transparent od bijelog platna s natpisom: 'Dobrodošli ustaše i četnici islamske vjeroispovijesti, večeras se sunetite.'

Navodi se se da je poruka upućena navijačima Hajduka i Crvene zvezde koji se nalaze na liječenju u bolničkom centru nakon brutalne tučnjave koja se dogodila u subotu u mjestu Dubrave Gornje, u blizini Međunarodne zračne luke Tuzla.

- O navedenom događaju obaviješten je dežurni tužitelj Kantonalnog tužiteljstva, koji je isti kvalificirao kao kazneno djelo izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti - rekli su iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.

Dodali su da su izlaskom policijske patrole na mjesto događaja potvrđeni navodi iz prijave, dok su očevid obavili istražitelji Odjela kriminalističke policije Policijske uprave Tuzla. Tom prilikom transparent je izuzet te će biti korišten kao dokaz u kaznenom postupku protiv izgrednika. 

- Tijekom kriminalističke istrage utvrđeno je da su M.Č. (2003.) iz Tuzle i A.H. (2002.), također iz Tuzle, počinitelji navedenog kaznenog djela, protiv kojih će, nakon poduzimanja svih potrebnih mjera i radnji prema uputama dežurnog kantonalnog tužitelja, Kantonalnom tužiteljstvu Tuzlanskog kantona biti dostavljeno izvješće o počinjenom kaznenom djelu s dokazima - priopćili su iz kantonalne policije.

Ključne riječi
Hajduk delije Torcida Tuzla

