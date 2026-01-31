Eksplozije odjekuju Iranom: Je li ovo bila meta?

Najmanje petero ljudi poginulo je u strašne dvije eksplozije koje su se dogodile u Iranu. Pojavili su se navodi da je jedan od poginulih vojni zapovjednik, međutim, režim je te glasine demantirao.

Već neko vrijeme traju napetosti, koje sve više eskaliraju. Jedna eksplozija odjeknula je u južnoj iranskoj luci Bandar Abbas, gdje je jedna osoba poginula, a 14 ljudi je ozlijeđeno. Druga se dogodila u Ahvazu, u kojoj su život izgubile četiri osobe, što su potvrdili lokalni dužnosnici, javlja Reuters. Tu eksploziju je, kako kažu iranske vlasti, izazvalo curenje plina. Snimke koje je objavila agencija Fars prikazuju krhotine, razbacano staklo i oštećene automobile, te kaos koji je izazvan.

Major explosion reported in a building in Azadegan district, Bandar Abbas (Iran).

Local reports cite an unusually intense blast sound. pic.twitter.com/NfB4gEuphn — TRIDENT (@TridentxIN) January 31, 2026

Neslužbeni izvori javili su da je meta eksplozije bio Alireza Tangsiri, zapovjednik mornarice IRGC-a. Ipak, ove glasine je novinska agencija Tasnim, koja je povezana s Korpusom islamske revolucionarne garde, nazvala 'potpuno lažnima' na svojim društvenim mrežama. Budući da je do eksplozija došlo kada je napetost u Iranu na vrhuncu, pretpostavke su razne. Podsjećamo i da su se tamo nedavno dogodili prosvjedi u kojima je poginulo nekoliko tisuća ljudi, a ranije ovog tjedna američki predsjednik Donald Trump izjavio je da 'velika armada' ide prema Iranu i 'ako dvije zemlje ne postignu dogovor, vidjet ćemo što će se dogoditi'. Izrael je negirao umiješanost u eksplozije.

BREAKING:



A loud explosion has been reported in a building in the Azadegan district of Bandar Abbas in southern Iran, with residents saying the blast was strong enough to be heard across the city. pic.twitter.com/ZnaOXmgn4U — Visegrád 24 (@visegrad24) January 31, 2026