Bivši predsjednik Hajduka nalazi se pod istragom DORH-a? Zbog istog razloga 'pao' je Zdravko Mamić

Bivši predsjednik HNK Hajduka i dubrovačkog VK Juga Lukša Jakobušić pod istragom je DORH-a zbog utaje poreza, javlja Jutarnji. Kako navodi isti izvor, Dubrovačko općinsko državno odvjetništvo donijelo je rješenje o provođenju istrage protiv troje državljana Republike Hrvatske, jednog u dobi od 57 godina i dvoje u dobi od 50 godina, odnosno bivšeg predsjednika Juga i Hajduka Lukše Jakobušića te aktualnog predsjednika VK Juga Tomislava Dumančića odnosno sportskog direktora kluba Ognjena Kržića, legende kluba i bivšeg reprezentativca.

Kaznena prijava protiv trojice dubrovačkih sportskih djelatnika podignuta je u listopadu 2022. godine, a sada je sud donio odluku o provedbi istrage. Sumnjiči ih se da su u razdoblju od 30. srpnja 2015. do siječnja 2022. utajili porez.

- Sumnja se da su u navedenom razdoblju, na štetu proračuna, samo poreznu obvezu udruge na dohodak i prirez umanjili za ukupno čak 462.503,69 eura. Osim toga, navodi tužiteljstvo, nisu obračunali i uplatili doprinose iz plaće za mirovinsko osiguranje u ukupnom iznosu od 444.469,31 eura, kao ni doprinose za zdravstveno osiguranje u ukupnom iznosu od 376.211,83 eura. Na taj način su, prema optužbi, oštetili državu za ukupno gotovo 1,3 milijuna eura - navodi se u tekstu.

- Već neko vrijeme upoznat sam s izvidima Županijskog odvjetništva koji traju već gotovo godinu dana. U formalno-pravnom smislu ne vodi se nikakav kazneni postupak, već se provode izvidi zbog sumnji na određene knjigovodstvene nepravilnosti oko isplata i obračuna plaća u Vaterpolskom klubu Jug - rekao je Jakobušić 2023. godine, a iz navedenog se može vidjeti kako je bio upoznat s postupkom.