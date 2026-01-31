Naši Portali
OSVOJIO ČAK ČETIRI NAGRADE

VIDEO Thompson ipak nastupio usred Zagreba

Zagreb: Cesarica gala party u Laubi na kojoj su dodijeljene glazbene nagrade Cesarica
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Autori: Gabrijela Krešić, Večernji.hr
31.01.2026.
u 08:13

Na gala dodjeli nagrada Cesarica u Laubi Marko Perković Thompson je osvojio sve četiri ključne kategorije: Cesaricu za Hit godine s pjesmom "Ravnoteža“, Koncertni bestseller, Digitalni bestseller te Hit autora.

Dok se u Zagrebu i dalje vodi polemika hoće li i treba li Marko Perković Thompson zapjevati na potencijalnom dočeku rukometaša, a nakon što mu zbog odluke gradske vlasti nije dopušten drugi koncert u Areni, pjevač je sinoć bez velike pompe, ali pred prepunom dvoranom, ipak stao pred zagrebačku publiku. I to kao apsolutni pobjednik večeri. Na gala dodjeli nagrada Cesarica u Laubi Thompson je osvojio sve četiri ključne kategorije: Cesaricu za Hit godine s pjesmom "Ravnoteža“, Koncertni bestseller, Digitalni bestseller te Hit autora. U završnici večeri s bendom je izveo pobjedničku pjesmu pa su se stihovi "Kad zapjevam partija mi sudi" orili dvoranom.

Nagrada Koncertni Bestseller dodjeljuje se izvođaču s najvećim brojem prodanih ulaznica za samostalne koncerte, na temelju službenih i verificiranih podataka koje tijekom godine prikuplja i obrađuje stručna služba ZAMP-a Hrvatskog društva skladatelja. Podaci za 2025. godinu pokazali su da je koncertna industrija ponovno srušila rekorde, a upravo je M.P. Thompson bio izvođač koji je okupio najveći broj ljudi pred pozornicama diljem zemlje. Istodobno, Cesarica Digitalni Bestseller potvrdila je njegovu dominaciju i u digitalnom prostoru. Streaming podaci s pretplatnih servisa poput YouTube-a, Spotifyja, Apple Musica i Deezera pokazali su da publika jednako snažno reagira i u online okruženju, čime je dodatno potvrđena relevantnost i širina dosega.

Crvenim, za ovu priliku i „zlatnim“ tepihom, prošetali su pjevači, autori, producenti, menadžeri, sportaši i brojna poznata lica, dok su dobitnici nagrada Cesarica za Hit mjeseca preuzimali statue za dvanaest pjesama koje su tijekom godine dominirale streaming servisima, radijskim eterom, društvenim mrežama i koncertnim dvoranama. Upravo tih 12 hitova činilo je službenu konkurenciju za najprestižnije priznanje večeri. Posebno emotivan bio je prvi dio programa posvećen dobitnici nagrade Cesarica Legend, Jasna Zlokić, koja je nakon više od četiri desetljeća karijere i 14 studijskih albuma ušla u svojevrsnu glazbenu legendu. Njezine bezvremenske pjesme u čast su izveli Jakov Jozinović, Duška Brčić Šušak i Ana Uršula Najev, a publika je svaki stih pratila s jednakim žarom kao i prije 30 godina.

Avatar KondukterZG
KondukterZG
08:37 31.01.2026.

Bravo Marko!

AC
Ace7777
09:15 31.01.2026.

Marko pjeva najljepse domoljubne pjesme, pjeva nasu proslost a bu pjeval i u buducnosti.Nemres nikaj protiv cinjenica.Gdje je Kekin bu mu dali nekaj?Da li se jos uvijek nalazi na listi sisavaca proracuna jer zbog takvih kojima se placa mirov. i soc nema novaca?

Avatar KlimaveLaži
KlimaveLaži
08:44 31.01.2026.

Marko je legenda. Njegove pjesme govore nasu istini. Meni je sine moj jedna od uopće najboljih pjesama sa porukom i ljubavlju.

