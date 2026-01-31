Bivši izbornik Hrvatske: Sve dok naši igraču idu s Thompsonom i domoljubnim pjesmama...

Hrvatska rukometna reprezentacija nije uspjela doći do finala na drugom uzastopnom velikom natjecanju. Bolji od naših rukometaša u polufinalu Europskog prvenstva bili su Nijemci s 31.28. Najbolji kod Hrvatske bio je Tin Lučin sa šest pogodaka, a pet je dodao Ivan Martinović. Prvo ime utakmice bio je njemački vratar Andreas Wolff, dok je njihove strijelce predvodio Lukas Zerbe sa šest golova.

Nakon utakmice svoje je mišljenje iznio Hrvoje Horvat, bivši hrvatski izbornik koji danas vodi švicarski Kadetten Schaffhausen.

- Ne treba ni za čim žaliti, probali smo svašta. Igrali su '7 na 6', mijenjali zone, čak smo se na kraju i vratili, pokazavši to veliko hrvatsko srce. Žaliti ne treba, niti ćemo slaviti poraze. Treba se rekuperirati što prije. I mentalno i fizički, te probati uzeti medalju - rekao je Horvat za Tportal.

Smatra da je Hrvatska jako puno dobila, bez obzira na rezultat utakmice za treće mjesto.

- Već je sad rezultat ogroman. Dečki su odigrali herojski. S ovoliko nedaća i problema, drugo prvenstvo za redom došli su do borbe za medalje. Tako da, bez obzira s kojim će se mjestom vratiti kući, moramo im biti zahvalni na ovom što su nam pružili i što daju hrvatskom rukometu. Opet smo pokazali da s tim našim nabojem i velikim srcem kojeg imamo ćemo biti neugodni svima. I ja sam još davno rekao, dok sam bio pomoćnik Lini Červaru, ne moramo se bojati dokle god idemo na utakmice s domoljubnim pjesmama i Thompsonom, i dok se na isti način vraćamo s utakmica, bilo pobijedili ili izgubili, neće biti problema. Rezultat će biti plus ili minus, koje mjesto gore ili dolje, ali uvijek ćemo biti konkurentni. To smo pokazali i na ovom prvenstvu - zaključio je Horvat.