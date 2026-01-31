Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 29
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
IZNIO MIŠLJENJE

Bivši izbornik Hrvatske: Sve dok naši igraču idu s Thompsonom i domoljubnim pjesmama...

Herning: Navijači očekuju početak utakmice Hrvatska i Njemačka u polufinalu EHF Europskog prvenstva
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/7
VL
Autor
Vecernji.hr
31.01.2026.
u 08:33

- Već je sad rezultat ogroman. Dečki su odigrali herojski. S ovoliko nedaća i problema, drugo prvenstvo za redom došli su do borbe za medalje. Tako da, bez obzira s kojim će se mjestom vratiti kući, moramo im biti zahvalni na ovom što su nam pružili i što daju hrvatskom rukometu - rekao je Hrvoje Horvat

Hrvatska rukometna reprezentacija nije uspjela doći do finala na drugom uzastopnom velikom natjecanju. Bolji od naših rukometaša u polufinalu Europskog prvenstva bili su Nijemci s 31.28. Najbolji kod Hrvatske bio je Tin Lučin sa šest pogodaka, a pet je dodao Ivan Martinović. Prvo ime utakmice bio je njemački vratar Andreas Wolff, dok je njihove strijelce predvodio Lukas Zerbe sa šest golova.

Nakon utakmice svoje je mišljenje iznio Hrvoje Horvat, bivši hrvatski izbornik koji danas vodi švicarski Kadetten Schaffhausen.

- Ne treba ni za čim žaliti, probali smo svašta. Igrali su '7 na 6', mijenjali zone, čak smo se na kraju i vratili, pokazavši to veliko hrvatsko srce. Žaliti ne treba, niti ćemo slaviti poraze. Treba se rekuperirati što prije. I mentalno i fizički, te probati uzeti medalju - rekao je Horvat za Tportal.

Smatra da je Hrvatska jako puno dobila, bez obzira na rezultat utakmice za treće mjesto.

- Već je sad rezultat ogroman. Dečki su odigrali herojski. S ovoliko nedaća i problema, drugo prvenstvo za redom došli su do borbe za medalje. Tako da, bez obzira s kojim će se mjestom vratiti kući, moramo im biti zahvalni na ovom što su nam pružili i što daju hrvatskom rukometu. Opet smo pokazali da s tim našim nabojem i velikim srcem kojeg imamo ćemo biti neugodni svima. I ja sam još davno rekao, dok sam bio pomoćnik Lini Červaru, ne moramo se bojati dokle god idemo na utakmice s domoljubnim pjesmama i Thompsonom, i dok se na isti način vraćamo s utakmica, bilo pobijedili ili izgubili, neće biti problema. Rezultat će biti plus ili minus, koje mjesto gore ili dolje, ali uvijek ćemo biti konkurentni. To smo pokazali i na ovom prvenstvu - zaključio je Horvat.
Ključne riječi
Hrvatska rukometna reprezentacija Hrvoje Horvat

Komentara 3

Pogledaj Sve
PO
podrivač63
09:21 31.01.2026.

Vjerojatno bi nekima Mile Kekin ili Cekin bolje odgovarao,ovima u komentarima!

SZ
slobodni zidar
09:13 31.01.2026.

kako jadno, ulizivački, iz Švicarske... momci ginu, igraju ozlijedjeni ali sve su zasluge na thupsonu!!! Pa stavite ga da igra, ili još bolje za selektora!! Platite mu gradjevinsku

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Herning: Hrvatska izgubila od Njemačke, očekuje utakmicu za brončanu medalju
Video sadržaj
13
DOTUKAO NAS

Nevjerojatno što je rekao Nijemac nakon što je izludio Hrvatsku i uništio nam nadu za zlato

Nijemci su do preokreta došli kad je njemački vratar Andreas Woff počeo 'skidati zicere' hrvatskim rukometašima. Promašaje s crte Verona Načinovića i Leona Šušnje te Martinovića s devet metara, njemačka reprezentacija je iskoristila za seriju 3-0 i vodstvo 15-13. Golovima Klarice i Načinovića Hrvatska je izjednačila, ali su Semper i Koester do kraja poluvremena odveli Nijemce do +2 (17-15)

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!