Potpuni kaos na kup utakmici: Nogometaš fizički napao fotografkinju, morala je reagirati policija

Utakmica trećeg kola francuskog Kupa između niželigaških klubova AS Madrilleta Chateau Blanca i Cany FC-a pretvorila se u potpuni cirkus, prekinuta je zbog napada nogometaša na fotografkinju, a na mjesto događaja je pozvana i lokalna policija.

Regularni dio utakmice završio je bez pobjednika, rezultatom 1:1, a onda se je krenulo izvođenje penala. Kod rezultata 4:4, kad je sedmi izvođač penala za AS Madrillet krenuo prema 11 metara, nastao je kaos u kojem je netko od domaćih igrača fizički nasrnuo na fotografkinju iz Canyja:

- Tijekom raspucavanja moj igrač je promašio, ali sudac je ponovio penal jer je vratar AS Madrilleta prerano napustio liniju. To smo iskoristili i zabili. Moj sedmi igrač je pucao, vratar je obranio, ali pomoćni sudac je opet signalizirao da je vratar bio ispred linije. Tada su igrači AS Madrilleta krenula prema sucu, a jedan od njih je nasrnuo na Tiffany koja je uživo prenosima raspucavanje na našim društvenim mrežama - rekao je trener Canya Alexandre Planchon.

- Suci su nakon konzultacija s delegatom odlučili definitivno prekinuti utakmicu, igrači i stručni stužer su čak 45 minuta čekali na tu odluku, a navijači su već ranije bili zamoljeni da napuste stadion. Na mjesto događaja je pozvana i policija. Iz Cany FC-a otkrivaju da je njihova fotografkinja bila u šoku, u napadu je zaradila i ozljedu zapešća, a za kraj su dodali da očekuju da će im se pripisati pobjeda i prolaz u iduće kolo Kupa - objavio je RMC Sport.