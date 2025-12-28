Naši Portali
ZAVRŠNICA

U finalu ženskog turnira Kutije šibica igrat će Dinamo i MC PLus Agram

Autor
Damir Mrvec
28.12.2025.
u 22:27

Dinamo Zagreb je bez većih poteškoća svladao sastav Alumnus Barber Shop Sabo s 5:0. Već nakon deset minuta bilo je 2:0 za Dinamo, a oba pogotka postigla je Ana Bartulović

U finalu ovogodišnje Kutije šibica za žene igrat će ŽNK Dinamo Zagreb i MC Plus Agram. Dinamo će braniti dvostruki naslov, a MC Plus Agram pokušat će ponoviti uspjeh iz 2018. budući da su tada jedini put osvojile Kutiju. MC Plus u finalu će biti pojačan za igračice Dujmović i Đoković, koje zbog privatnih obveza nisu mogle igrati u polufinalu.

Dinamo Zagreb je bez većih poteškoća svladao sastav Alumnus Barber Shop Sabo s 5:0. Već nakon deset minuta bilo je 2:0 za Dinamo, a oba pogotka postigla je Ana Bartulović. Alumnus je u drugom poluvremenu pokušao igrom bez vratarke smanjiti prednost. Taktika nije bila dobra jer je Dinamo triput iskoristio situaciju kada je Alumnus bio bez vratarke. Pogotke su postigle Kopić, Rendulić i Jantol. Zanimljivo je da Dinamo na turniru u tri utakmice još nije primio nijedan pogodak.

– Iskreno, očekivali smo pobjedu jer smo bolja i kvalitetnija ekipa. Možda nismo očekivali ovako uvjerljivu pobjedu, ali smo potpuno zasluženo u finalu. Žao mi je što s nama više nije Ivana Stanić koja je ove godine odlučila igrati za MC Plus Agram – rekla je Ana Bartulović.

Ide li vam bolje mali ili veliki nogomet?

– Mali nogomet više mi je za opuštanje i zabavu, iako ga volim igrati – istaknula je Ana.

Jedna ste od stožernih igračica Dinama u velikom nogometu. Dinamo je proljetni dio završio na drugom mjestu, tri boda iza vodećeg Hajduka.

– Imali smo dva poraza u dva posljednja kola prvog dijela prvenstva. To su nam i jedina dva poraza u prvom dijelu sezone. Izgubili smo u Čakovcu, te kod kuće od Agrama, Ne znam kako objasniti te poraze, pogotovo onaj u Čakovcu kada smo primili četiri pogotka. Ipak, ima još puno utakmica u proljetnom dijelu i sigurno nismo odustale od naslova – zaključila je Ana.

Gabrijela Gaiser, koja ima naslov na Kutiji, ali s ekipom MC PLus, bila je ljutita nakon utakmice.

– Kako ne bih bila ljutita kad smo dobili "petardu". Velik je ovo poraz za polufinale – rekla je Gabi.

MC Plus Agram u drugom je polufinalu tek nakon raspucavanja pobijedio Michieli Tomić sa 4:2 (1:1).

Ključne riječi
mali nogomet kutija šibica

