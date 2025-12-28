Inter se pobjedom u derbiju vratio na vrh Serie A, Pašalić nastupio u porazu Atalante

U derbiju 17. kola talijanskog nogometnog prvenstva Inter je u Bergamu pobijedio Atalantu sa 1-0 vrativši se na vrh ljestvice Serie A. Bila je to deveta uzastopna pobjeda Intera u međusobnim susretima u svim natjecanjima, te čak 16. međusobni susret u nizu u kojem nije izgubio od ekipe iz Bergama. Trenutak odluke dogodio se u 65. minuti kada je Berat Djimsiti "poklonio" loptu Francescu Espositu, a ovaj odmah uposlio Lautara Martineza koji je postigao svoj deveti gol ove sezone.

Inter je zatresao suparničku mrežu i u 35. minuti. Lautaro Martinez je uposlio Marcusa Thurama koji je iz prve pogodio za 1-0. Međutim, radost igrača milanskog sastava je kratko trajala jer se pokazalo kako je Martinez bio u zaleđu. U 62. minuti je poništen i gol domaćina, također zbog zaleđa, a nesuđeni strijelac je bio Gianluca Scamacca. Domaćin je najbolju priliku za izjednačenje imao u 87. minuti kada je Lazar Samardžić sa sedam, osam metara promašio nemoguće. Mario Pašalić je za Atalantu igrao do 58. minute.

Inter se ovom pobjedom vratio na vrh gurnuvši gradskog suparnika Milan na drugo mjesto nakon što su "Rossoneri" u prvom nedjeljnom susretu porazili Veronu sa 3-0. Do nadoknade prvog poluvremena Verona je nekako odolijevala napadima domaćeg sastava, ali je tada ipak pokleknula. Modrić je izveo korner, a Rabiot je glavom loptu proslijedio do Pulišića koji je iz blizine pogodio pod gredu za pogodak i veliko slavlje Milanovih navijača.

Utakmica je riješena početkom drugog poluvremena. Prvo je Nkunku u 48. minuti pogodio s bijele točke za 2-0, dok je isti igrač bio strijelac u 53. minuti za 3-0. Prije toga je Modrić odlično potegnuo s vrha šesnaesterca, a vratar Verone i vratnica su zajedničkim snagama spriječili pogodak u tom trenutku. No, na odbijenu loptu je dobro reagirao Nkunku i zabio. Luka Modrić je zamijenjen u 70. minuti, dok je pet minuta ranije travnjak napustio nakon izmjene igrač Verone Domagoj Bradarić.

Tri boda je dohvatio i Napoli porazivši na gostovanju Cremonese sa 2-0. Oba gola gosti su zabili u prvom dijelu, a oba je zabio Rasmus Hojlund. Danski napadač je talijanskog prvaka doveo u vodstvo u 13. minuti, a za 2-0 je zabio u 45. minuti. U nastavku susreta Napoli je bio bliži trećem, nego Cremonese prvom golu.

Bologna i Sassuolo su odigrali 1-1. Giovanni Fabbian je doveo Bolognu do prednosti u 47. minuti, a izjednačio je Tarik Muharemović u 63. minuti. Nikola Moro je odlično odigrao cijeli susret za Bolognu.

Inter vodi sa 36 bodova, Milan ima 35, a Napoli 34 boda. Tri vodeća sastava imaju i po utakmicu manje. Kolo će u ponedjeljak zaključiti Roma i Genoa.