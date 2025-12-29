VIDEO Joshuu su izvlačili iz smrskanog automobila, za dlaku je izbjegao tragediju

Svijet boksa potresla je vijest o teškoj prometnoj nesreći u kojoj je sudjelovao slavni britanski teškaš Anthony Joshua. Tragedija se dogodila u ponedjeljak na zloglasno prometnoj autocesti Lagos-Ibadan u nigerijskoj saveznoj državi Ogun, a u njoj su život izgubile dvije osobe koje su se nalazile u istom vozilu kao i boksač. Joshua je, prema prvim informacijama, prošao s lakšim ozljedama, uključujući posjekotine i modrice, no prevezen je u bolnicu na daljnje pretrage. Nesreća se dogodila samo deset dana nakon što je u Miamiju nokautirao youtubera Jakea Paula, a Joshua se u Nigeriji, domovini svojih roditelja, nalazio na odmoru.

Prema izjavi policijskog povjerenika države Ogun, Lanrea Ogunlowa, do nesreće je došlo kada je na Joshuinom terencu marke Lexus pukla guma. Vozač je zbog toga naglo izgubio kontrolu nad vozilom te se zabio u parkirani kamion uz rub ceste u blizini benzinske postaje. Očevici navode kako se radilo o konvoju od dva vozila; Joshua se nalazio u Lexusu s još tri osobe, dok ga je u drugom terencu pratilo njegovo osiguranje. Nažalost, prema izjavama svjedoka za lokalne medije, suvozač i putnik koji je sjedio pokraj Joshue na stražnjem sjedalu preminuli su na licu mjesta.

One of the big advantages of relocating abroad is the quality of infrastructure; you rarely see bad roads.



Anthony Joshua recently had an accident in Nigeria, but thank God he’s fine.



Imagine if that same accident had happened on some of our roads back home;the frustration and… pic.twitter.com/B7GaclzHrK — folowosele adeboye (@boye4christ2006) December 29, 2025

Društvenim mrežama ubrzo su se proširile uznemirujuće snimke s mjesta nesreće. Na njima se vidi vidno potreseni i dezorijentirani Joshua kako sjedi bez majice na stražnjem sjedalu smrskanog automobila, okružen razbijenim staklom. Drugi videozapisi prikazuju dramatične trenutke u kojima mu prolaznici i drugi vozači pomažu izaći iz uništenog vozila prije dolaska hitnih službi. Svjedoci su opisali kako su sami započeli spašavanje i zaustavljali druga vozila kako bi pomogli unesrećenima, a nekoliko minuta kasnije na mjesto događaja stigli su i službenici Federalne agencije za sigurnost na cestama.

Vijest je zatekla i Joshuinog promotora Eddieja Hearna, koji se u trenutku nesreće nalazio na obiteljskom odmoru. "Probudila me vijest o ovom incidentu. Pokušavamo stupiti u kontakt s Anthonyjem i ne želimo nagađati o njegovom stanju, no srećom, prema onome što sam vidio na slikama, čini se da je dobro", izjavio je Hearn za Daily Mail. Sličnu poruku poslao je i Joshuin predstavnik za medije, koji je za ESPN potvrdio da su "prve naznake da je dobro", ali da se čekaju daljnje službene informacije. Policija države Ogun potvrdila je da je pokrenuta istraga o svim okolnostima nesreće.

Just look at the terrible state of Nigeria.



After a major accident reportedly involving Anthony Joshua, where two lives were lost, there was no visible emergency response; no ambulance, no proper medical care. Instead, he was made to sit upright in the front of a police van… pic.twitter.com/xZ5IEP9hF6 — Esen (@SemiNigerian) December 29, 2025

Anthony Joshua (36), čiji su roditelji Nigerijci, često posjećuje tu afričku zemlju i boravio je ondje na odmoru nakon velike pobjede nad Jakeom Paulom. Nakon meča je kratko proslavio pobjedu u Americi, posjetio svoj prvi boksački klub u Londonu, a zatim se uputio u Nigeriju. Samo nekoliko sati prije nesreće na svom je Instagramu objavio priču u kojoj opušteno igra stolni tenis s prijateljem, ne sluteći kakva ga tragedija čeka. Boksač se još uvijek nije osobno oglasio o nesreći, a imena preminulih nisu objavljena. Pobjeda nad Paulom bila mu je 29. u 33 profesionalne borbe i približila ga je dugo očekivanom obračunu s britanskim rivalom Tysonom Furyjem.