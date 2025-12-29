Naši Portali
POTVRĐENO

Claude Puel novi trener nogometaša Nice

UEFA Europa League - OGC Nice v S.C. Braga
ALEXANDRE DIMOU/REUTERS
VL
Autor
Hina
29.12.2025.
u 15:46

Nica je momčad s najslabijom formom u Ligue 1, izgubila je svih šest posljednjih utakmica. Trenutačno se nalazi na 13. mjestu ljestvice.

Francuski nogometni prvoligaš Nica u ponedjeljak je službeno obznanio da se na dužnost trenera prve momčadi vraća 64-godišnji Claude Puel.

Ovaj je trener u Nici radio od 2012. do 2016. godine, a sada dolazi kako bi zaustavio negativan niz kluba u francuskoj Ligue 1. Zbog toga je ranije Franck Haise morao napustiti tu dužnost, a klub i Puel su zasad dogovorili suradnju do kraja aktualne sezone.

Nica je momčad s najslabijom formom u Ligue 1, izgubila je svih šest posljednjih utakmica. Trenutačno se nalazi na 13. mjestu ljestvice.

Jednako tako je Nica razočarala u Europskoj ligi gdje je u šest utakmica upisala svih šest poraza te se nalazi na posljednjem mjestu ljestvice.

Trenersku karijeru Puel je počeo u Monacu gdje je ujedno proveo cijeli svoj igrački vijek. Nakon toga je kao trener radio u Lilleu, Lyonu i Nici, potom se otisnuo prema engleskim klubovima Southamptonu i Leicesteru, dok je posljednji posao obavljao u St. Etienneu od 2019. do 2021. godine.
Nica Claude Puel

