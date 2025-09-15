Naši Portali
JAVIO SE

Svjetska legenda prekinula šutnju nakon što je saznala šokantne glasine. Ovo je zaista nevjerojatno

Hayet Abidal, supruga legende Barcelone Erica Abidala, navodno povezana s napadom na igra?icu PSG-a
Sandrine Thesillat / Panoramic / Bestimage
VL
Autor
Vecernji.hr
15.09.2025.
u 19:00

Bivši prvak Europe i osvajač Lige prvaka s Barcelonom vrlo brzo je reagirao te osobno demantirao dezinformacije

Francuskom se prije nekoliko dana počela širiti jeziva glasina kada su brojni profili na platfotmi X objavili su kako je bivši branič Barcelone i francuske reprezentacije Eric Abidal preminuo nakon komplikacija poveznih s transplantacijom jetre. Vijest je potresla navijačie, a mnogi su u to povjerovali jer je poznato kako se Abidal bori s opakom bolešću.

Bivši prvak Europe i osvajač Lige prvaka s Barcelonom vrlo brzo je reagirao te osobno demantirao dezinformacije. Na svom Instagram profilu objavio je poruku:

'Neke glasine nikada ne bi smjele postojati. Ovdje sam, sa svojom obitelji, i sve je u redu. Da bude jasno – dobro sam, živ sam i zdrav. Hvala svima na podršci i porukama.

Kratko se oglasila njegova supruga Hayet, koja je potvrdila da je riječ o potpunim lažnim vijestima te dodala da je Eric kod kuće sa svojom obitelji, prenosi francuski RMC Sport. Lažna priča posebno je pogodila javnost jer je Abidal već imao jednu od najtežih zdravstvenih borbi u svijetu sporta. Još 2011. godine, u jeku karijere, dijagnosticiran mu je tumor na jetri. Nakon operacije morao je na transplantaciju, donor je bio njegov rođak.

