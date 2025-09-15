Nogometašica Ana dobila je maksimalan broj bodova za svoju večeru: 'Ja ne mogu disati'

Ana je probila led i kuhala za svoje prijateljice iz kluba NK Sesvetski Kraljevec prvi dan ovotjedne 'Večere za 5'. Domaćica je za svoju večeru osvojila maksimalnih četrdeset bodova i oduševila svoje gošće.

Pripremu je započela desertom, kojeg je prije večere bilo potrebno ohladiti, a riječ je bila o kolaču s piškotama i breskvama iz kompota koji se inače zove 'Jaje na oko', ali kako bi se uklapao u Aninu nogometnu temu, ona ga je odlučila nazvati 'Trofej'. Piškote je prelila kremom od pudinga od vanilije i kiselog vrhnja, na to dodala polovice breskvi iz kompota što je zatim prelila želeom.

Nogometašica Ana za svoju je večeru dobila maksimalan broj bodova: 'Ja ne mogu disati'

„Neka glavna Anina karakteristika bila bi smirenost, jako je racionalna u svakom trenutku, zna što je i kako je, jako je organizirana i mi kažemo da je glava naše ekipe“, komentirala je Ivana, a Ana to potvrdila potpuno smirenim pristupom kuhanju pred kamerama.

Nakon deserta pripremala je predjelo 'Pripremna utakmica', tortilje s piletinom, krastavcima, paprikama i kukuruzom koje je sve objedinila u smjesu s vrhnjem i svježim sirom kojom je punila tortilje. U pomoć s motanjem tortilja i sjeckanjem povrća priskočila joj je i mlađa sestra Ivana.

Na kraju je pripremala glavno jelo 'Prvenstvo', a riječ je bila o pečenoj svinjetini na koju je pred kraj pečenja dodala smjese od sira i vrhnja kako bi se to fino zapeklo, a kao prilog pripremila je pire krumpir i salatu od ribane mrkve i kupusa s majonezom, senfom i začinima.

Djevojke koje se već znaju otprije ugodno su se družile u kombiju, a zatim zapjevale domaćici na dolasku. Ana je pripremila aperitive za one punoljetne, a 17-godišnjoj Antei sok, kao i sebi jer ne pije alkohol.

Ekipa se zatim smjestila oko stola, a Ana poslužila 'Pripremni trening': „Predjelo je bilo vrhunski, jako me iznenadila“, komentirala je Dina, a Antea dodala: „Iskreno, nisam probala bolju tortilju ovako kod nekog doma - jako fino, jako ukusno i umak je dao dodatni plus cijelom jelu.“

Dorotea, koja nije ljubiteljica povrća, iz svoje tortilje je maknula papriku, ali na kraju je i ona, kao i ostale gošće, pojela čitavo predjelo.

„U glavnom jelu mi se svidjelo meso i pire krumpir, a salatu nisam probala jer to ne jedem pa to ne mogu ni komentirati“, iskreno je podijelila svoje dojmove glavnog jela Dorotea, a Dini se upravo kombinacija mesa i salate svidjela: „Čini mi se da je Ana htjela postići balans između teškog mesa i te svježe salate i uspjela je – evo, ja ne mogu disati.“

Za stolom je vladala ugodna atmosfera te su djevojke pričale o treninzima, prvenstvima, organizaciji i ostalim temama koje ih povezuju, a zatim je pred njih stigao i desert. „Nisam inače ljubitelj deserta i slatkih stvari, ali probat ću“, otvoreno je priznala Antea. Njoj i Dorotei kolač se zbog sastojaka koje ne vole nije baš svidio, što domaćini nisu zamjerale, a Dini i Ivani desert se baš svidio: „Kolač mog djetinjstva“, rekla je Dina.

Nakon večere Ana je gošćama podijelila apstraktne slike koje je slikala njena sestra Ana, a zatim su zaigrale igru pogađanja imena nogometaša. Na kraju, preostalo je ocijeniti večeru i cure su bile složne - Ana je zaslužila maksimalni broj bodova! „Sve je bilo super servirano i ukusno i atmosfera je bila super“, rekla je Dorotea, a Ivana dodala: „Ana, top si! Sve je bilo top, čista desetka!“

A kakvu će večeru sutra pripremiti Dina - ne propustite u novoj epizodi 'Večere za 5' na RTL-u od 18 sati! Epizoda je dostupna na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.