SK, skijaško trčanje

Nova norveška dominacija, pobjeda Stenshagena

FIS World Cup Ruka Nordic
Roni Rekomaa/REUTERS
VL
Autor
Hina
29.12.2025.
u 15:27

U poretku turneje Klaebo trenutačno ima 53 sekunde prednosti u odnosu na drugoplasiranog sunarodnjaka Larsa Heggena, dok treći, još jedan Norvežanin Harald Amundsen, ima zaostatak od 57 sekundi.

Norveški skijaši trkači dominirali su i u ponedjeljak, na drugoj utrci novogodišnjeg Tour de Ski natjecanja koje se održava pod okriljem Svjetskog kupa te su zauzeli tri vodeće pozicije.

Nakon nedjeljnog slavlja Klaeba ovaj put je u utrci pojedinačnog starta na 10 kilometara klasičnim načinom pobijedio njegov sunarodnjak Mattis Stenshagen. Drugi je bio Johannes Hoesflot Klaebo koji je zaostao 8.9 sekundi, dok je treće mjesto zauzeo Emil Iversen zaostavši 10.1 sekundi.

Za 29-godišnjeg Stenshagena ovo je bila prva pobjeda u karijeri u Svjetskom kupu, dok je Klaebo drugim mjestom povećao prednost na turneji, ali i općenito u Svjetskom kupu. Klaebo, inače, brani naslov pobjednika na turneji i u lovu je na rekordnu petu pobjedu.

Ključne riječi
Skijanje Skijaško trčanje

Sastanak predsjednika RH Zorana Milanovića i predsjednika Mađarske Tamása Sulyoka s predsjednikom i Izvršnim odborom Demokratske zajednice Mađara Hrvatske
ČESTITAO IM NA USPJEHU

Predsjednik Milanović primio trenere i plivače koji su osvojili medalje na EP-u

Predsjednik Milanović čestitao je plivačima, njihovim trenerima i Hrvatskom plivačkom savezu na velikom uspjehu hrvatske plivačke reprezentacije i poželio im osvajanje novih medalja. Medalje u individualnom natjecanju, koje je osvojio Jere Hribar, prve su hrvatske medalje u plivanju nakon devet godina, dok je medalja u štafeti prva hrvatska medalja u toj disciplini nakon čak 15 godina, naglašeno je na sastanku.

Učitaj još

