Nova norveška dominacija, pobjeda Stenshagena

Norveški skijaši trkači dominirali su i u ponedjeljak, na drugoj utrci novogodišnjeg Tour de Ski natjecanja koje se održava pod okriljem Svjetskog kupa te su zauzeli tri vodeće pozicije.

Nakon nedjeljnog slavlja Klaeba ovaj put je u utrci pojedinačnog starta na 10 kilometara klasičnim načinom pobijedio njegov sunarodnjak Mattis Stenshagen. Drugi je bio Johannes Hoesflot Klaebo koji je zaostao 8.9 sekundi, dok je treće mjesto zauzeo Emil Iversen zaostavši 10.1 sekundi.

Za 29-godišnjeg Stenshagena ovo je bila prva pobjeda u karijeri u Svjetskom kupu, dok je Klaebo drugim mjestom povećao prednost na turneji, ali i općenito u Svjetskom kupu. Klaebo, inače, brani naslov pobjednika na turneji i u lovu je na rekordnu petu pobjedu.

U poretku turneje Klaebo trenutačno ima 53 sekunde prednosti u odnosu na drugoplasiranog sunarodnjaka Larsa Heggena, dok treći, još jedan Norvežanin Harald Amundsen, ima zaostatak od 57 sekundi.