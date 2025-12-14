Utakmica Istre i Rijeke neće se odigrati danas! Magla je jednostavno bila prejaka

Posljednja utakmica 17. kola SuperSport HNL-a između Istre 1961 i Rijeke na stadionu Aldo Drosina prekinuta je u 22. minuti prvog poluvremena zbog guste magle koja je onemogućila normalne uvjete za igru.

U trenutku prekida rezultat je bio 1:1 i gledali smo izrazito zabavan dvoboj. Domaćin je poveo već u petoj minuti nakon velike greške gostujućeg vratara Zlomislića. Frederiksen je pucao iz daljine, Zlomislić je loše reagirao, što je iskoristio Salim Fago Lawal pogodivši iz blizine nakon što je predriblao zbunjenog Zlomislića.

No, samo četiri minute kasnije Rijeka je izjednačila. Oreč je ubacio s desne strane, a Luka Menalo glavom pogodio za 1:1. Bila je to već peta ovosezonska asistencija za fantastičnog desnog beka Rijeke koji je u klub došao na mala vrata i bez velike pompe.

Nakon uvodnog nogometnog 'blitzkriega' magla se ponovno, i to u samo nekoliko sekundi, spustila na teren nakon čega glavni sudac Ante Čulina nije imao druge opcije nego prekinuti utakmicu u 15. minuti dvoboja. Isprva je to bio tek privremeni prekid te se očekivao nastavak utakmice.

Sudac je prvo zatražio narančaste lopte zbog bolje vidljivosti, a potom je odradio razgovore i s igračima i s trenerima. Došao je glavni arbitar u 22. minuti do zaključka kako je ipak najbolja odluka poslati igrače u svlačionicu barem na neko vrijeme

Desetak minuta nakon što su igrači napustili teren, situacija se nije promijenila. Krizni sastanak sudačke postave, organizatora i predstavnika klubova je okončan odlukom da se utakmica neće nastaviti, a i dalje se ne zna kada će nastavak biti održan.