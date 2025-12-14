Mario Kovačević nakon velike pobjede odgovorio na pitanje o dolasku Livakovića u Dinamo

Nogometaši Dinama preuzeli su vodstvo na ljestvici HNL-a nakon što su u susretu 17. kola u Koprivnici pobijedili Slaven Belupo s uvjerljivih 5:2.

Josip Mitrović je doveo domaćine u vodstvo već u 2. minuti, no Dinamo je do kraja poluvremena zabio četiri gola, a strijelci su bili Miha Zajc (5, 45+1), Dion Drena Beljo (23) i Ismael Bennacer (35). U drugom dijelu Beljo je zabio još jedan gol za plave, dok se kod domaćina među strijelce upisao Igor Lepinjica.

Trener Dinama i bivši trener Slaven Belupa Mario Kovačević bio je iznimno zadovoljan izvedbom svoje momčadi, o čemu je nakon dvoboja u Koprivnici pričao na konferenciji za medije.

- Nisam sumnjao od prvog dana da će biti ovako. Stalno radimo da bude tako, želimo zadržati to i u zadnjoj utakmici, igramo već neko vrijeme dobro. Ovo je put, kojim želimo ići, ali nije lako. Drago mi je zbog tih igrača, koji su zabili golove, ali bila je to momčadska pobjeda. Zamijenili smo Mikića, jer je dobio i žuti karton. Ovo je moja najbolja utakmica na klupi Dinama. Kad zabiješ pet golova, protiv treće momčadi lige, dobro smo se pripremili.

Je li vam ovo najbolja utakmica otkad ste u Dinamu?

- Je, ovo je najbolja, vjerujem da će biti još boljih. Volim kad je pritisak, kad nije dobro, a mi smo prvi na ljestvici, najviše zabili, a najmanje primili. Znači da možemo i bolje!

Ne samo da je zabio Beljo, počeli su zabijati i veznjaci. Zajc dva, Bennacer jedan. To je nedostajalo Dinamu?

- Znali smo da ti igrači mogu odgovoriti, na tome radimo. Želimo da svi znaju kako Dinamo igra, ne želim stalno mijenjati sustav, ali da pobjeđujemo. Doći ćemo na tu razinu.

Bakrar i Bennacer idu na Afrički kup nacija, neće ih biti u zadnjem kolu?

- Nedostajat će nam Bakrar i Bennacer, užitak ih je gledati. Imamo još igrača, koji će igrati i koji su se pokazali. Igrači koji su dobivali priliku svi su je iskoristili i zbog toga sam zadovoljan i sretan.

Kakva je situacija s golmanima? Zašto je Nevistić izgubio 'jedinicu' i stiže li na zimu Livaković?

- Ne bih komentirao ovo oko Livakovića. A Nevistić radi dobro, Filipović je sad u prednosti, nisam sklon previše mijenjati golmane. Do zime će biti tako i onda ćemo vidjeti.