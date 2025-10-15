Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 218
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
STRANI NOGOMET

Poljaci Sopića zamijenili drugim Hrvatom: Osvajač trostruke krune stiže u Widzew

Igor Jovićević
Luka Stanzl/Pixsell
VL
Autor
Večernji.hr
15.10.2025.
u 21:20

Na klupi Widzewa zamijenit će Poljaka Patryka Czubaka koji je na klupi proveo posljednja dva mjeseca nakon što je otkaz dobio drugi hrvatski stručnjak Željko Sopić

Igor Jovićević novi je trener poljskog prvoligaša Widzewa iz Lodza potvrdio je klub na svojim društvenim mrežama. 51-godišnji hrvatski stručnjak potpisao je ugovor do ljeta 2027. s opcijom produljenja na jođ godinu dana. Debi na klupi imat će već u petak u utakmici poljskog prvenstva protiv Radomiaka iz Radoma.

Jovićević je posljednje vodio bugarski Ludogorec s kojim je prošle sezone osvojio trostruku krunu - bugarski kup, Superkup i prvenstvo. Na klupi Widzewa zamijenit će Poljaka Patryka Czubaka koji je na klupi proveo posljednja dva mjeseca nakon što je otkaz dobio drugi hrvatski stručnjak Željko Sopić. Czubak je s klubom dogovorio raskid ugovora.

Cro Cop se vraća u ring: Dogovorio borbu s jednim od najvećih!?

Jovićević je bio privremeni trener Dinama u sezoni 2019./20. kada je na klupi proveo sedam utakmica, a prethodno je vodio drugu momčad. Potom se uputio u Ukrajinu gdje je vodio Dnipro-1Šahtar iz Donjecka s kojim je osvojio ligu i igrao osminu finala Europske lige. Prije Ludogoreca vodio je saudijski Al-Raed.

Na klupu Widzewa doveo ga je bivši sportski direktor Gorice i Hajduka, Litavac Mindaugas Nikoličius, koji posljednjih šest mjeseci tu funkciju obnaša u poljskom klubu. Na Jovićevićevom predstavljanju je rekao: 

VEZANI ČLANCI: 

- Poznajem trenera Igora s hrvatskog tržišta već dobrih 10 godina. Tijekom naših razgovora uvjerili smo se da je on upravo ono što želimo za Widzew. Vjerujem da će ovaj trener donijeti puno kvalitete u klub. Imao je uspjeha u raznim ligama i uspješno se natjecao u međunarodnim natjecanjima. Vjerujem da će imati istu priliku u Widzewu.

Widzew se nalazi na 11. mjestu u poljskom prvenstvu s 13 bodova iz 11 utakmica. Dosad su ostvarili četiri pobjede, jedan remi i šest poraza.

Ključne riječi
Mindaugas Nikoličius Željko Sopić Igor Jovićević Widzew Lodz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još