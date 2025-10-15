Poljaci Sopića zamijenili drugim Hrvatom: Osvajač trostruke krune stiže u Widzew

Igor Jovićević novi je trener poljskog prvoligaša Widzewa iz Lodza potvrdio je klub na svojim društvenim mrežama. 51-godišnji hrvatski stručnjak potpisao je ugovor do ljeta 2027. s opcijom produljenja na jođ godinu dana. Debi na klupi imat će već u petak u utakmici poljskog prvenstva protiv Radomiaka iz Radoma.

Jovićević je posljednje vodio bugarski Ludogorec s kojim je prošle sezone osvojio trostruku krunu - bugarski kup, Superkup i prvenstvo. Na klupi Widzewa zamijenit će Poljaka Patryka Czubaka koji je na klupi proveo posljednja dva mjeseca nakon što je otkaz dobio drugi hrvatski stručnjak Željko Sopić. Czubak je s klubom dogovorio raskid ugovora.

Cro Cop se vraća u ring: Dogovorio borbu s jednim od najvećih!? Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Jovićević je bio privremeni trener Dinama u sezoni 2019./20. kada je na klupi proveo sedam utakmica, a prethodno je vodio drugu momčad. Potom se uputio u Ukrajinu gdje je vodio Dnipro-1 i Šahtar iz Donjecka s kojim je osvojio ligu i igrao osminu finala Europske lige. Prije Ludogoreca vodio je saudijski Al-Raed.

Na klupu Widzewa doveo ga je bivši sportski direktor Gorice i Hajduka, Litavac Mindaugas Nikoličius, koji posljednjih šest mjeseci tu funkciju obnaša u poljskom klubu. Na Jovićevićevom predstavljanju je rekao:

VEZANI ČLANCI:

- Poznajem trenera Igora s hrvatskog tržišta već dobrih 10 godina. Tijekom naših razgovora uvjerili smo se da je on upravo ono što želimo za Widzew. Vjerujem da će ovaj trener donijeti puno kvalitete u klub. Imao je uspjeha u raznim ligama i uspješno se natjecao u međunarodnim natjecanjima. Vjerujem da će imati istu priliku u Widzewu.

Widzew se nalazi na 11. mjestu u poljskom prvenstvu s 13 bodova iz 11 utakmica. Dosad su ostvarili četiri pobjede, jedan remi i šest poraza.