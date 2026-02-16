Otvara se rijedak energetski portal koji mijenja sve iz korijena: Tri znaka čeka sudbinski preokret, a evo što donosi dan prije pomrčine
Ponedjeljak, 16. veljače 2026. godine, nije samo još jedan datum u kalendaru, već dan kada se otvara rijedak energetski portal koji donosi val transformacije, jasnoće i proboja. Uoči moćne pomrčine Sunca, svemir poravnava energije na način koji mijenja sve, posebno za one koji su spremni zakoračiti u svoju punu snagu.
Ovan: S obzirom na to da je Saturn nedavno ušao u vaš znak, osjećate poziv na dublju ozbiljnost i disciplinu. Današnji dan, pod utjecajem Marsa, ispunjava vas dinamičnom energijom i hrabrošću da se uhvatite u koštac s bilo kojim izazovom. Izvrstan je dan za pokretanje novih projekata, no Mjesec u Vodenjaku potiče vas da surađujete s prijateljima umjesto da sve radite sami. Komunikacija teče glatko, stoga iskoristite vrijeme za važne razgovore koji bi mogli oblikovati smjer vašeg života.
Bik: Današnji dan mogao bi vam donijeti neočekivane preokrete, posebno u karijeri. Kvadrat Sunca i Urana izravno utječe na vas, stoga je potreban oprez s ishitrenim odlukama. Svemir vas potiče da usporite i posvetite se samorefleksiji. Utjecaj Venere u Ribama idealan je za njegovanje bliskih veza, bilo da se radi o produbljivanju odnosa s partnerom ili ponovnom povezivanju s obitelji. Financijski budite oprezni i izbjegavajte nepotrebne troškove.
Blizanci: Nebeska energija danas naglašava inovacije i izražavanje. Vaš vladar Merkur u harmoničnom je aspektu s Jupiterom, što donosi optimizam, sjajnu intuiciju i uspjeh u učenju. Ovo je povoljan dan za širenje vidika i rješavanje starih dilema. Mreža kontakata može vam otvoriti nove prilike, a vaša analitička vještina je izoštrena. Balans je ključan, stoga izbjegavajte rasipanje energije na previše strana.
Rak: Zvijezde vas danas pozivaju da se usredotočite na svoj emocionalni svijet i njegovanje unutarnjeg sebe. Nježan sjaj Mjeseca obasjava vaše intuitivne uvide, vodeći vas kroz osobna promišljanja. Jupiter u vašem znaku prima podršku od Merkura, što donosi emocionalno olakšanje i uspješne razgovore o privatnim stvarima. Obiteljska dinamika može doći u prvi plan, a vaša empatična priroda bit će ljepilo koje drži veze na okupu.
Lav: Svemir vas je mjesecima pripremao za ovaj trenutak. Energetski portal aktivira vaš sektor karijere i sudbine i spreman vas je katapultirati u fazu dugo očekivanog priznanja. Vrijeme je da pokažete svoje liderske kvalitete. Očekujte iznenadno promaknuće ili ostvarenje poslovnog sna. Ne igrajte na malo. Predstavite svoje ideje, prijavite se za tu ulogu ili pokrenite projekt. Energija oko vas je odvažna i magnetska.
Djevica: Za vas je ovo jedan od sretnijih dana u mjesecu. Usklađeni ste s praktičnom, ali pronicljivom energijom koja vas potiče da se usredotočite na detalje. Merkur i Jupiter otvaraju vrata za nove poslovne prilike ili važne dogovore, a vaša analitička sposobnost idealna je za rješavanje složenih zadataka. Izbjegavajte pretjeranu analizu i vjerujte instinktima. Dobar je trenutak za postavljanje dugoročnih financijskih ciljeva.
Vaga: Na ovaj dan, zvijezde vas pozivaju da istražite ravnotežu unutar svojih partnerstava. Vaš vladajući planet Venera pojačava vašu želju za harmonijom. Diplomatske vještine su na vrhuncu, što ovo čini savršenim trenutkom za rješavanje sukoba. Kreativnost cvjeta, stoga se bavite projektima koji zahtijevaju inovativnost i estetiku, ali preporučuje se oprez u trošenju energije prije sutrašnje pomrčine.
Škorpion: Za vas ovaj portal donosi nešto daleko dublje od vanjske promjene, to je unutarnje buđenje. Oslobađate se emocionalnog tereta iz prošlosti, starih veza i obrazaca kontrole. Portal aktivira vaše emocionalne zone, pomažući vam da otpustite ono što više ne služi vašem rastu. Očekujte iznenađujuću jasnoću i iscjeljenje, a za neke Škorpione može se pojaviti i nova ljubav na razini srodne duše.
Strijelac: Danas vas privlače širenje i avantura, zahvaljujući Jupiterovom snažnom utjecaju. Prilike za rast kucaju na vaša vrata, posebno u obrazovanju ili putovanjima. Komunikacija je intenzivna i teče s lakoćom, što ovo čini odličnim danom za smislene razgovore s prijateljima i obitelji. Vaš optimističan pogled privlači pozitivne vibracije, iskoristite ovu energiju da nadahnete one oko sebe.
Jarac: Zvijezde su danas usklađene kako bi podržale vaše ambiciozne pothvate. Saturn, vaš vladar, potiče vas da iskoristite svoju unutarnju disciplinu za opipljive rezultate. Ovo je plodan dan za planiranje strategija koje osiguravaju dugoročan uspjeh. Merkur vam pomaže da jasno izrazite svoje ideje, što donosi povoljne ishode u financijskim pregovorima i planiranju resursa. Strpljenje i upornost krče vaš put do uspjeha.
Vodenjak: Ovo je vaš portal. Sunce i Pluton su u vašem znaku, čineći ovo jednim od najvažnijih tjedana u godini. Ovo nije samo energija, to je kozmičko ponovno rođenje. Osjetit ćete val jasnoće i osnaženja, kao da se magla napokon diže. Prilike se mogu pojaviti neočekivano, bilo da se radi o novoj suradnji, zaokretu u karijeri ili čak preseljenju. Vjerujte svojim instinktima i recite "da" novim počecima.
Ribe: Venera i Merkur u vašem znaku daju vam šarm, rječitost i kreativnu inspiraciju. Ovo je vrijeme unutarnje refleksije, emocionalnog iscjeljenja i duhovne pripreme. Dan je idealan za umjetnost, meditaciju i povlačenje prije novog ciklusa koji donosi pomrčina. Karijera favorizira samostalan rad i planiranje iza scene. Poslušajte svoju intuiciju, ona će vas nepogrešivo voditi.