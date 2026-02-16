Naši Portali
Alexandra Végh

Tko je nova predsjednica NK Osijeka? Ima samo 29 godina, volontirala je u Africi

Alexandra Vegh
NK Osijek
VL
Autor
Vecernji.hr
16.02.2026.
u 10:23

Studirala je poslovnu administraciju u školi Les Roches u Švicarskoj, potom u međunarodnoj poslovnoj školi Hult u Bostonu, a diplomirala poslovno pravo na Europskoj sveučilišnoj školi Real Madrida.

Alexandra Végh nova je predsjednica NK Osijeka. Ona će na toj funkciji zamijeniti Ferenca Szakályja pod čijim je vodstvom klub proteklih mjeseci upao u veliku krizu, kako rezultatsku tako i financijsku.

Alexandra Végh ima 29 godina i iza sebe ima bogatu biografiju. Studirala je poslovnu administraciju u školi Les Roches u Švicarskoj, potom u međunarodnoj poslovnoj školi Hult u Bostonu, a diplomirala poslovno pravo na Europskoj sveučilišnoj školi Real Madrida. Tečno govori engleski, španjolski koristi na profesionalnoj razini, a poznaje i njemački jezik.   Végh je ljeto 2015. provela volontirajući dva mjeseca u sirotištu u Africi.

"Mjesto predsjednika Ferenca Szakályja preuzet će Alexandra Végh, koja će svoje dugogodišnje međunarodno iskustvo iskoristiti za razvoj NK Osijeka. Novoimenovana predsjednica je tijekom karijere stekla sveobuhvatno profesionalno znanje u području sportskog menadžmenta, a njezino poslovanje karakterizira poslovni, vlasnički i investitorski pristup. Strateško razmišljanje, organizacijski razvoj i dosljedna provedba strukturnih reformi ključni su čimbenici njezinog upravljanja. Na svojim prethodnim pozicijama odigrala je odlučujuću ulogu u razvoju složenih operativnih sustava, povećanju organizacijske učinkovitosti i određivanju dugoročnih smjerova razvoja. Alexandrin profesionalni pristup pruža stabilnu osnovu za sljedeću fazu razvoja Kluba.

U budućnosti će klub posebnu pažnju posvetiti modernizaciji profesionalne strukture, razvoju mladih nogometaša te svjesnom i održivom obnavljanju nogometne momčadi. Strateški cilj NK Osijeka je pružanje veće uloge talentiranim mladim igračima, uz očuvanje vrijednosti i tradicija na koje je Nogometni klub Osijek oduvijek bio ponosan", objavio je Osijek.
Ključne riječi
NK Osijek Alexandra Vegh

