Ako želi na Mundijal, Italija mora 'rabiti' sve do kraja! Gattuso: 'Ne učinimo li to, bježim iz države'

Nogometna reprezentacija Italije nalazi se u teškoj situaciji kada su u pitanje kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo sljedeće godine. 'Azzurri' su osigurali najmanje drugo mjesto u skupni I koje nosi dodatne kvalifikacije, ali ipak se žele uključiti u borbu za prvo mjesto do kojeg će vrlo teško doći.
Talijane u studenom očekuju susreti protiv Moldavije u pretposljednjem kolu i vodeće Norveške u psoljednjem, a u ovom trenutku za Norvežanima zaostaju tri boda. Haaland i društvo imaju i puno bolju gol-razliku (29:3, a Italija je na 18:8) pa momčadi Gennara Gattusa treba velika pobjeda od 10 golova razlike protiv Moldavaca i kiks Norvežana protiv Estonije kako bi u posljednjem kolu Italija i Norveška odlučivale o prvom mjestu.Cro Cop se vraća u ring: Dogovorio borbu s jednim od najvećih!?
Za Italiju bi propuštanje još jednog Mundijala bilo katastrofa budući da nisu bili na posljednja dva. Izbornik Gattuso rekao je kako bi napustio zemlju u slučaju da ne izbori Svjetsko prvenstvo - Preuzet ću zasluge ako ostvarim cilj; inače ću se odseliti iz Italije. Već živim prilično daleko, ali otišao bih još dalje. Jučer sam rekao da je san biti ovdje, i istina je. Neki ljudi su iskusniji od mene i zato sam ovaj poziv primio s velikom odgovornošću - rekao je novinarima.
Italija do prvog mjesta može i u slučaju da Norveška pobjedi Estoniju, ali tada bi u posljednjem kolu morali rezultatski pregaziti i Norvežane kako bi ih preskočili na temelju gol-razlike.
VEZANI ČLANCI:
Dodajmo kako je Italija napadački pod Gattusom startala bolje nego pod ijednim izbornikom prije njega. U prve četiri Gattusove utakmice na klupi, postigli su čak 16 pogodaka.