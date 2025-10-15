Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 180
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
KVALIFIKACIJE ZA SP

Ako želi na Mundijal, Italija mora 'rabiti' sve do kraja! Gattuso: 'Ne učinimo li to, bježim iz države'

Gennaro Gattuso danas slavi rođendan
Matija Habljak/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
15.10.2025.
u 18:21

Preuzet ću zasluge ako ostvarim cilj; inače ću se odseliti iz Italije. Već živim prilično daleko, ali otišao bih još dalje

Nogometna reprezentacija Italije nalazi se u teškoj situaciji kada su u pitanje kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo sljedeće godine. 'Azzurri' su osigurali najmanje drugo mjesto u skupni I koje nosi dodatne kvalifikacije, ali ipak se žele uključiti u borbu za prvo mjesto do kojeg će vrlo teško doći.

Talijane u studenom očekuju susreti protiv Moldavije u pretposljednjem kolu i vodeće Norveške u psoljednjem, a u ovom trenutku za Norvežanima zaostaju tri boda. Haaland i društvo imaju i puno bolju gol-razliku (29:3, a Italija je na 18:8) pa momčadi Gennara Gattusa treba velika pobjeda od 10 golova razlike protiv Moldavaca i kiks Norvežana protiv Estonije kako bi u posljednjem kolu Italija i Norveška odlučivale o prvom mjestu. 

Cro Cop se vraća u ring: Dogovorio borbu s jednim od najvećih!?

Za Italiju bi propuštanje još jednog Mundijala bilo katastrofa budući da nisu bili na posljednja dva. Izbornik Gattuso rekao je kako bi napustio zemlju u slučaju da ne izbori Svjetsko prvenstvo - Preuzet ću zasluge ako ostvarim cilj; inače ću se odseliti iz Italije. Već živim prilično daleko, ali otišao bih još dalje. Jučer sam rekao da je san biti ovdje, i istina je. Neki ljudi su iskusniji od mene i zato sam ovaj poziv primio s velikom odgovornošću - rekao je novinarima.

Italija do prvog mjesta može i u slučaju da Norveška pobjedi Estoniju, ali tada bi u posljednjem kolu morali rezultatski pregaziti i Norvežane kako bi ih preskočili na temelju gol-razlike.

VEZANI ČLANCI: 

Dodajmo kako je Italija napadački pod Gattusom startala bolje nego pod ijednim izbornikom prije njega. U prve četiri Gattusove utakmice na klupi, postigli su čak 16 pogodaka. 

Ključne riječi
kvalifikacije za SP 2026. Gennaro Gattuso Talijanska nogometna reprezentacija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još