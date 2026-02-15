Tko su pobjednice Dore? Iza njih stoji ovaj bivši natjecatelj Big Brothera

Grupa LELEK predstavljat će Hrvatsku na ovogodišnjem Eurosongu u Beču s pjesmom "Andromeda". One su nakon zbroja glasova publike i žirija skupile 173 bodova i uvjerljivo slavile na Dori ispred prvih pratitelja Cold Snapa sa 108 bodova. Iza pjesme autora Tomislava Rose je zanimljiva priča: - Tetovaže i pjesma govori o običaju sicanja (bocanje, križićanje; tradicionalni je običaj tetoviranja hrvatskih katolika u Bosni i Hercegovini te dijelovima Dalmacije, koji se intenzivirao tijekom osmanlijske vlasti radi zaštite djece i očuvanja vjerskog identiteta) gdje su se žene za vrijeme Osmanskog carstva tetoviranjem štitile od ropstva - objasnile su za Večernji list članice grupe.

Kako smo saznali još prošle godine kad su također nastupile na Dori s pjesmom "The Soul of My Soul", ime LELEK odabrale su jer je jednostavno, lako pamtljivo i prepoznatljivo. Sama riječ označava završni “oj” ton u etno pjevanju, što se činilo prikladnim s obzirom na njihovu glazbenu viziju. Cilj im je spajanje bogatstva hrvatske tradicijske glazbe s modernim pop zvukom.

- LELEK nije samo glazbeni projekt – to je poziv na očuvanje i reinterpretaciju tradicije u suvremenom kontekstu. Težimo graditi mostove između prošlosti i sadašnjosti, pokazujući da kultura nije statična, već živ entitet koji se razvija s vremenom - objasnile su tada. Skupinu čini pet mladih vokalistica: Judita Štorga, Marina Ramljak, Korina Olivia Rogić, Lara Brtan i Inka Večerina Perušić, a iza ovog projekta stoji Tomislav Roso koji je bio kandidat Big Brothera iz 2018. godine, a na prošlogodišnjoj Dori kao back vokal skupine Lelek bio je Marin Novaković koji je također sudjelovao u Big Brotheru 2018. godine. U toj sezoni Tomislavu Rosi pobjeda je izmakla za dlaku i kuću je napustio uoči superfinala. Nakon showa ostao je u prijateljskim odnosima s Marinom kojem je napisao i nekoliko pjesama.

Kada je ulazio u Big Brother Roso je rekao kako ga prijatelji zovu Rosy. Visok je čak 205 centimetara, a isticao je tada kako je od drugih bolji u dvjema stvarima - mijenjanju žarulja i skidanju zvijezda s neba. Tomislav je tada rekao kako nije tipičan mladić - ne izlazi, ne pije i ne puši. Po prirodi nije agresivac, a naljutiti ga mogu samo brat i sestra. Za sebe je govorio kako nije netko tko se uklapa u masu, a u BB kući ne bi volio vidjeti licemjerne, bahate i bezobrazne ljude, zato što s njima nikad ne pronalazi zajednički jezik.