Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 1
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
GRUPA LELEK

Tko su pobjednice Dore? Iza njih stoji ovaj bivši natjecatelj Big Brothera

Foto: Youtube Screenshot
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
15.02.2026.
u 23:16

Grupa LELEK je nakon zbroja glasova publike i žirija skupila 173 boda i uvjerljivo slavila na Dori ispred prvih pratitelja Cold Snapa sa 108 bodova.

Grupa LELEK predstavljat će Hrvatsku na ovogodišnjem Eurosongu u Beču s pjesmom "Andromeda". One su nakon zbroja glasova publike i žirija skupile 173 bodova i uvjerljivo slavile na Dori ispred prvih pratitelja Cold Snapa sa 108 bodova. Iza pjesme autora Tomislava Rose je zanimljiva priča: - Tetovaže i pjesma govori o običaju sicanja (bocanje, križićanje; tradicionalni je običaj tetoviranja hrvatskih katolika u Bosni i Hercegovini te dijelovima Dalmacije, koji se intenzivirao tijekom osmanlijske vlasti radi zaštite djece i očuvanja vjerskog identiteta) gdje su se žene za vrijeme Osmanskog carstva tetoviranjem štitile od ropstva - objasnile su za Večernji list članice grupe.

Kako smo saznali još prošle godine kad su također nastupile na Dori s pjesmom "The Soul of My Soul", ime LELEK odabrale su jer je jednostavno, lako pamtljivo i prepoznatljivo. Sama riječ označava završni “oj” ton u etno pjevanju, što se činilo prikladnim s obzirom na njihovu glazbenu viziju. Cilj im je spajanje bogatstva hrvatske tradicijske glazbe s modernim pop zvukom.

USKORO UŽIVO Hrvatska večeras bira predstavnika na Euroviziji, a 16 izvođača bori se za prestižan zadatak
1/61

LELEK nije samo glazbeni projekt – to je poziv na očuvanje i reinterpretaciju tradicije u suvremenom kontekstu. Težimo graditi mostove između prošlosti i sadašnjosti, pokazujući da kultura nije statična, već živ entitet koji se razvija s vremenom - objasnile su tada. Skupinu čini pet mladih vokalistica: Judita Štorga, Marina Ramljak, Korina Olivia Rogić, Lara Brtan i Inka Večerina Perušić, a iza ovog projekta stoji Tomislav Roso koji je bio kandidat Big Brothera iz 2018. godine, a na prošlogodišnjoj Dori kao back vokal skupine Lelek bio je Marin Novaković koji je također sudjelovao u Big Brotheru 2018. godine. U toj sezoni Tomislavu Rosi pobjeda je izmakla za dlaku i kuću je napustio uoči superfinala. Nakon showa ostao je u prijateljskim odnosima s Marinom kojem je napisao i nekoliko pjesama.

Kada je ulazio u Big Brother Roso je rekao kako ga prijatelji zovu Rosy. Visok je čak 205 centimetara, a isticao je tada kako je od drugih bolji u dvjema stvarima - mijenjanju žarulja i skidanju zvijezda s neba. Tomislav je tada rekao kako nije tipičan mladić - ne izlazi, ne pije i ne puši. Po prirodi nije agresivac, a naljutiti ga mogu samo brat i sestra. Za sebe je govorio kako nije netko tko se uklapa u masu, a u BB kući ne bi volio vidjeti licemjerne, bahate i bezobrazne ljude, zato što s njima nikad ne pronalazi zajednički jezik. 
Ključne riječi
Lelek Finale Dora 2026. Dora showbiz

Komentara 4

Pogledaj Sve
CA
cactus
23:26 15.02.2026.

tetovaže bosanskih katolika i dobra poruka, napokon smo dočekali pa nek se turci i izdajnici zamisle

DP
Drug Pajdas
23:49 15.02.2026.

Četiri puta sam si pustio ovu "pjesmu" i četiri puta sam morao prekinuti ovaj atentat na uši i mozak.

PR
prajdali100
00:46 16.02.2026.

Naravno da želim sve najbolje našim predstavnicima u bilo čemu ! U glazbi,sportu,kulturi...Ali po mom mišljenju,slati ovo u Europu je totalni promašaj.Katastrofa.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!