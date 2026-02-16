Modrićev suigrač otkrio strogo čuvanu tajnu: ‘Pazite kako su Luku svi zvali u našoj svlačionici’

Hrvatski nogometni virtouz Luka Modrić nije samo tema u Hrvatskoj i Italiji. Globalni fenomen je odavno i rado o njemu pričaju o brojnim državama gdje je ostavio trag. A definitivno je to napravio u Španjolskoj, gdje je igrajući za madridski Real osvojio sve što se može osvojiti te usput napravio fantastičnu karijeru.
Tako je o našem Luki progovorio njegov bivši suigrač, brazilska superzvijezda Vinicius. Taj 25-godišnjak bio je sedam godina suigrač hrvatske legende, otkada je u ljeto 2018. došao u Real iz Flamenga za 45 milijuna eura.
- Možda nisam imao sreću igrati s Ronaldom, ali ne mogu se žaliti jer sam igrao s Karimom Benzemom i Lukom Modrićem. Ono što njemu uspijeva je ludo. Poseban je jer ima skoro 41 godinu, a igra na vrhunskoj razini - reko je o Modriću.
- Ma to može samo on. Veznjaci kao on? U nogometu ne postoji nitko kao on, da tako igra u toj dobi. Duboko u veteranskim godinama u Realu, pa onda u Milanu. On je najbolji na svijetu. Modrić zaslužuje sve što je ostvario jer nas je naučio puno toga. Jako mi nedostaje jer bi nas uvijek učio nešto - smatra Vini.
Otkrio je zatim Vinicius Modrićev nadimak u Realu: 'Zvali smo ga vinagre, što u doslovnom prijevodu sa španjolskog jezika znači ocat ili kolokvijalno kvasina. Tako se u toj zemlji naziva jako temperamentne osobe, one koje lako planu. Nije volio gubiti niti na treninzima. Uvijek kada bi izgubio bio bi bijesan, ali kada bi pobijedio… Majko mila.'