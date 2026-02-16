Naši Portali
OBJASNIO ZAŠTO

Modrićev suigrač otkrio strogo čuvanu tajnu: ‘Pazite kako su Luku svi zvali u našoj svlačionici’

Serie A - Pisa SC v AC Milan
Matteo Ciambelli/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
16.02.2026.
u 07:34

Tako je o našem Luki progovorio njegov bivši suigrač, brazilska superzvijezda Vinicius. Taj 25-godišnjak bio je sedam godina suigrač hrvatske legende, otkada je u ljeto 2018. došao u Real iz Flamenga za 45 milijuna eura

Hrvatski nogometni virtouz Luka Modrić nije samo tema u Hrvatskoj i Italiji. Globalni fenomen je odavno i rado o njemu pričaju o brojnim državama gdje je ostavio trag. A definitivno je to napravio u Španjolskoj, gdje je igrajući za madridski Real osvojio sve što se može osvojiti te usput napravio fantastičnu karijeru. 

Tako je o našem Luki progovorio njegov bivši suigrač, brazilska superzvijezda Vinicius. Taj 25-godišnjak bio je sedam godina suigrač hrvatske legende, otkada je u ljeto 2018. došao u Real iz Flamenga za 45 milijuna eura.

- Možda nisam imao sreću igrati s Ronaldom, ali ne mogu se žaliti jer sam igrao s Karimom Benzemom i Lukom Modrićem. Ono što njemu uspijeva je ludo. Poseban je jer ima skoro 41 godinu, a igra na vrhunskoj razini - reko je o Modriću.

- Ma to može samo on. Veznjaci kao on? U nogometu ne postoji nitko kao on, da tako igra u toj dobi. Duboko u veteranskim godinama u Realu, pa onda u Milanu. On je najbolji na svijetu. Modrić zaslužuje sve što je ostvario jer nas je naučio puno toga. Jako mi nedostaje jer bi nas uvijek učio nešto - smatra Vini. 

Otkrio je zatim Vinicius Modrićev nadimak u Realu: 'Zvali smo ga vinagre, što u doslovnom prijevodu sa španjolskog jezika znači ocat ili kolokvijalno kvasina. Tako se u toj zemlji naziva jako temperamentne osobe, one koje lako planu. Nije volio gubiti niti na treninzima. Uvijek kada bi izgubio bio bi bijesan, ali kada bi pobijedio… Majko mila.'

Izašao je raspored utakmica Hrvatske u Ligi nacija: Pogledajte kada igramo spektakularne dvoboje
