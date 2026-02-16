Naši Portali
Spektakl u dvorani zagrebačkog Hipodroma: Rekordnih 75 parova na Batida Zimskom kupu

16.02.2026.
u 09:50

U organizaciji Konjičkog kluba Batida u dvorani zagrebačkog Hipodroma održano je drugo kolo Batida Zimskog kupa – natjecanje koje je još jednom potvrdilo kako zagrebačka konjička scena živi punim plućima

U organizaciji Konjičkog kluba Batida u dvorani zagrebačkog Hipodroma održano je drugo kolo Batida Zimskog kupa – natjecanje koje je još jednom potvrdilo kako zagrebačka konjička scena živi punim plućima.

Turnir je obilježio i impresivan rekord: u dvoranskom dijelu natjecanja na startu se pojavilo čak 75 natjecateljskih parova, što predstavlja dosad najveći odaziv u takvom formatu.

Velik interes jahača i klubova nije slučajan. Organizacija, profesionalni uvjeti i sportski duh koji se njeguje na turnirima KK Batide već godinama privlače vrhunske natjecatelje. Posebno mjesto među njima zauzima balkanska seniorska prvakinja u preponskom jahanju Lea Djelmić, koja je zajedno s ostalim trenerima i jahačima pridonijela visokoj razini natjecanja. Iz kluba ističu kako im je upravo korektnost i zajedništvo konjičke zajednice najveća vrijednost ovakvih događanja.

Veliku ulogu u uspjehu turnira ima i infrastrukturna potpora zagrebačkog Hipodroma. Zahvale su upućene direktoru Denis Gugiću i njegovu timu, koji su osigurali vrhunske uvjete za natjecatelje i njihove konje. Organizatori naglašavaju kako se takva suradnja pokazala ključnom za kontinuirani rast i razvoj zimskih turnira.

Naravno, ovakav sportski događaj ne bi bio moguć bez sponzora. Podršku su pružili Jumpingstar 2P, Humed Pharma d.o.o., Sekula d.o.o. te Zagrebački konjički savez, kao i brojni prijatelji i partneri kluba koji dugoročno prate i podupiru njihov rad.

Sezona se nastavlja već u ožujku i travnju. Prema planu, slijedi još jedan zimski turnir u organizaciji SEM-a 14. ožujka, potom SEM 11. i 12. travnja te Batida 18. i 19. travnja.

Riječ je o dvama uzastopnim vikendima tijekom kojih će se paralelno održavati dresurna i preponska natjecanja – koncept koji zagrebački klubovi uspješno provode već više od desetljeća.

Ako je suditi po odazivu i atmosferi s posljednjeg turnira, zagrebačka konjička scena spremna je za još jednu uzbudljivu i sadržajnu sezonu.

