NIŽU SE KOMENTARI

Evo kakve su reakcije stranaca i Srbije na grupu Lelek koja je pobijedila na Dori: 'Bit će to lagano finale'

16.02.2026.
u 08:35

Sinoć je na Dori pobjedu odnijela grupa Lelek, a reakcije se iz minute u minutu nižu na društvenim mrežama.

Grupa Lelek sinoć je, 15. veljače, odnijela pobjedu na Dori, hrvatskom izboru za pjesmu Eurovizije, i time si osigurala kartu za ovogodišnje eurovizijsko natjecanje. Hrvatsku će tako predstavljati petočlani ženski sastav s pjesmom intrigantnog naziva Andromeda, koja je tijekom večeri uspjela osvojiti i žiri i publiku. Do ukupne pobjede stigle su sa 173 boda, pri čemu su posebno impresivnih 96 bodova prikupile glasovima gledatelja, što jasno potvrđuje snažnu podršku publike. Ovogodišnje izdanje Dore s velikim su zanimanjem pratili i strani obožavatelji Eurosonga, koji su odmah nakon proglašenja pobjednica počeli dijeliti svoje dojmove na društvenim mrežama i specijaliziranim forumima. Reakcije su, sudeći prema prvim komentarima, uglavnom pozitivne. Mnogi ističu kako ishod natjecanja nije donio velika iznenađenja te da su ih favoritkinje u potpunosti opravdale. "Ove godine na Dori nije bilo iznenađenja, pobjedu su odnijele one od kojih se to i očekivalo", jedan je od komentara koji se često mogao pročitati.

Zanimljivo je da pozitivne reakcije stižu čak i od onih koji samo povremeno prate eurovizijska zbivanja ili Doru uopće nisu gledali uživo. Susjedi iz Srbije, primjerice, uvjereni su da bi Hrvatska s ovom pjesmom mogla bez većih poteškoća izboriti plasman u velikom finalu, a pojedini komentatori smatraju kako Andromeda ima potencijal privući pažnju šire europske publike zahvaljujući upečatljivom nastupu i prepoznatljivoj atmosferi.

Dio publike povukao je i zanimljive paralele između pojedinih članica grupe Lelek i latvijskog ženskog etno-folk sastava Tautumeitas. Riječ je o skupini poznatoj po spajanju tradicionalne latvijske narodne glazbe s modernim aranžmanima i suvremenom produkcijom. Tautumeitas su prepoznatljive po višeglasnom pjevanju, folklornim kostimima i scenskom izričaju koji naglašava baltičku tradiciju, a upravo su ti elementi kod nekih gledatelja evocirali sličnu estetiku i glazbeni pristup kakav njeguje i Lelek. Hoće li se ova kombinacija etno elemenata i suvremenog zvuka pokazati dobitnom i na eurovizijskoj pozornici, ostaje za vidjeti, no prvi dojmovi sugeriraju da su naše ovogodišnje predstavnice već uspjele privući pažnju međunarodne publike.

