Evo kakve su reakcije stranaca i Srbije na grupu Lelek koja je pobijedila na Dori: 'Bit će to lagano finale'

Grupa Lelek sinoć je, 15. veljače, odnijela pobjedu na Dori, hrvatskom izboru za pjesmu Eurovizije, i time si osigurala kartu za ovogodišnje eurovizijsko natjecanje. Hrvatsku će tako predstavljati petočlani ženski sastav s pjesmom intrigantnog naziva Andromeda, koja je tijekom večeri uspjela osvojiti i žiri i publiku. Do ukupne pobjede stigle su sa 173 boda, pri čemu su posebno impresivnih 96 bodova prikupile glasovima gledatelja, što jasno potvrđuje snažnu podršku publike. Ovogodišnje izdanje Dore s velikim su zanimanjem pratili i strani obožavatelji Eurosonga, koji su odmah nakon proglašenja pobjednica počeli dijeliti svoje dojmove na društvenim mrežama i specijaliziranim forumima. Reakcije su, sudeći prema prvim komentarima, uglavnom pozitivne. Mnogi ističu kako ishod natjecanja nije donio velika iznenađenja te da su ih favoritkinje u potpunosti opravdale. "Ove godine na Dori nije bilo iznenađenja, pobjedu su odnijele one od kojih se to i očekivalo", jedan je od komentara koji se često mogao pročitati.

Zanimljivo je da pozitivne reakcije stižu čak i od onih koji samo povremeno prate eurovizijska zbivanja ili Doru uopće nisu gledali uživo. Susjedi iz Srbije, primjerice, uvjereni su da bi Hrvatska s ovom pjesmom mogla bez većih poteškoća izboriti plasman u velikom finalu, a pojedini komentatori smatraju kako Andromeda ima potencijal privući pažnju šire europske publike zahvaljujući upečatljivom nastupu i prepoznatljivoj atmosferi.

Celokupno najbolji paket od svih, bravo na odabiru Hrvati 👏🏼 pesma top, samo Zorja malo jace da ih nagazi sa vokalnim treninzima i bice to lagano finale u maju #Dora2026

pic.twitter.com/Q7ZCdDQjAt — Petar | 🇷🇸 (@escpetar) February 15, 2026

Tko su pobjednice Dore? Iza njih stoji ovaj bivši natjecatelj Big Brothera

With all of the olympics concentration I absolutely forgot it was Dora final today! 🙈 But so happy for Lelek! ☺️ #Dora2026 #Eurovision — Monika Pokludová (@Niikkaa90) February 15, 2026

Dio publike povukao je i zanimljive paralele između pojedinih članica grupe Lelek i latvijskog ženskog etno-folk sastava Tautumeitas. Riječ je o skupini poznatoj po spajanju tradicionalne latvijske narodne glazbe s modernim aranžmanima i suvremenom produkcijom. Tautumeitas su prepoznatljive po višeglasnom pjevanju, folklornim kostimima i scenskom izričaju koji naglašava baltičku tradiciju, a upravo su ti elementi kod nekih gledatelja evocirali sličnu estetiku i glazbeni pristup kakav njeguje i Lelek. Hoće li se ova kombinacija etno elemenata i suvremenog zvuka pokazati dobitnom i na eurovizijskoj pozornici, ostaje za vidjeti, no prvi dojmovi sugeriraju da su naše ovogodišnje predstavnice već uspjele privući pažnju međunarodne publike.