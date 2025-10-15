Premierligaši uskoro glasaju oko uvođenja 'salary capa'! Čelnici klubova upozoravaju: 'Vodi nas se u katastrofu'

Kontrovoverzno novo pravilo koje bi ograničilo budžet za plaće engleskim prvoligašima, moglo bi zaživjeti već sljedećeg mjeseca, piše Daily Mail. Premierligaši bi već 21. studenog trebali glasati o uvođenju 'sidrenja', pravila koje bi slično salary.capu u američkim sportovima ograničilo količinu novca koju klubovi mogu trošiti na plaće igrača.

Ono bi značilo da klubovi maksimalno mogu iskoristiti iznos pet puta veći od onog koji je isplaćen momčadi koja je sezonu završila na posljednjem mjestu. On bi morao pokriti plaće igrača i glavnog trenera, amortizacije transfera i provizije agentima. Uzmemo li kao primjer prošlu sezonu, iznos koji bi klubovi ove sezone mogli potrošiti iznosio bi oko 600 milijuna eura.

Nekoliko klubova, primarno Manchester United i Manchester City, protive se uvođenju ovog pravila tvrdeći da će zbog njega Premiership izgubiti status najbolje lige svijeta. Boje se da klubovi više na tržištu više ne bi mogli konkurirati najbogatijim europskim klubovima poput PSG-a, Bayerna, Barcelone i Real Madrida pa bi neki od najboljih igrača mogli napustiti ligu.

Također se boje kako bi u tom slučaju neke od najvećih zvijezdi preselile u Saudijsku Arabiju koja posljednjih godina nogometašima nudi ekstremno bogate ugovore zbog kojih se brojni igrači odlučuju Europu zamijeniti Bliskim Istokom.

Kritičari ovog pravila smatraju kako bi ono dodatno povećalo jaz izmešu prvog i drugog ranga engleskog nogometa (Premier lige i Championshipa) jer novopromovirani klubovi ne bi mogli privući pojačanja potrebna za ostanak u elitnom rangu. Također, odlaskom najboljih igrača, Premier liga bi vjerojatno izgubila velik dio zarade od TV prava. Jedan od čelnika klubova izjavio je:

- Ovo će uništiti status najbolje lige na svijetu i sav novac koji on donosi. Osjećaj je kao da nas se uspavano vodi u katastrofu.

Sidrenju se, očekivano, protivi i udruga nogometaša (PFA) jer smatraju kako će dovesti do strogog ograničenja plaća. Dodajmo kako se predlažu i kazne za kršenje ovog pravila - drugi prekršaj kaznio bi se oduzimanjem šest bodova, a svaki sljedeći dodatnim oduzimanjem bodova.