FOTO Širi se zanimljiva karta Europe, a tiče se nekretnina: Pogledajte kako stoji Hrvatska

Na Redditu se dijeli karta stambenog fonda Europe koji se koriste kao uobičajeni domovi. Naime, prema pisanju portala geozofija.com ova analiza temelji se na podacima Eurostata i nacionalnih statističkih ureda, prvenstveno na podacima popisa stanovništva i kućanstava iz 2021. godine. Prema rezultatima, na razini Europske unije otprilike 80% stambenog fonda koristi se kao uobičajeni domovi, dok preostalih 20% čine prazni stanovi, vikendice i stanovi koji se koriste u sezonske ili druge svrhe. Na razini država, udio stambenog fonda koji se koristi za stalni život znatno varira diljem Europe, u rasponu od otprilike 55% do 95%, s izraženim regionalnim razlikama.

Iz regionalne perspektive, zemlje zapadne, srednje i sjeverne Europe bilježe najveće udjele konvencionalnih stanova koji se koriste kao uobičajeni domovi. U tim zemljama više od 80% stambenog fonda koristi se za stalni život, a više od 90% u Nizozemskoj, Luksemburgu, Ujedinjenom Kraljevstvu, Norveškoj i Njemačkoj. Ove brojke odražavaju relativno učinkovite stambene i porezne politike te ukazuju na to da se stambeni fond uglavnom koristi za svoju primarnu namjenu stanovanje.

Foto: Reddit/Geozofija.com

Nasuprot tome, zemlje južne i jugoistočne Europe bilježe znatno niže udjele, s manje od 70% stambenog fonda koji se koristi kao uobičajeni prebivališti. To je uglavnom rezultat razvijenog turističkog sektora, visoke prevalencije vikendica i jedinica za kratkoročni najam, kao i stambene i porezne politike koje nisu dovoljno ublažile utjecaj turizma na tržišta nekretnina. Na primjer, u Portugalu se 69% stambenog fonda koristi kao uobičajena prebivališta, dok preostalih 31% čine vikendice (19%) i prazni stanovi (12%). Situacija je najizraženija u Crnoj Gori, gdje se samo 55% stambenog fonda koristi za stalni život, te u Hrvatskoj, gdje udio iznosi 60%, piše Geozofija.

Prema najnovijim Eurostatovim publikacijama, uključujući interaktivnu ediciju 'Housing in Europe – 2025 edition' objavljenu 2025. godine, podaci o udjelu nenastanjenih stanova i dalje se uglavnom oslanjaju na rezultate popisa stanovništva iz 2021. godine.