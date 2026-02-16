Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 33
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
U VRHU

FOTO Širi se zanimljiva karta Europe, a tiče se nekretnina: Pogledajte kako stoji Hrvatska

karta
Reddit/Geozofija.com
VL
Autor
Vecernji.hr
16.02.2026.
u 08:42

Ove brojke odražavaju relativno učinkovite stambene i porezne politike te ukazuju na to da se stambeni fond uglavnom koristi za svoju primarnu namjenu stanovanje, no postoje i iznimke

Na Redditu se dijeli karta stambenog fonda Europe koji se koriste kao uobičajeni domovi. Naime, prema pisanju portala geozofija.com ova analiza temelji se na podacima Eurostata i nacionalnih statističkih ureda, prvenstveno na podacima popisa stanovništva i kućanstava iz 2021. godine. Prema rezultatima, na razini Europske unije otprilike 80% stambenog fonda koristi se kao uobičajeni domovi, dok preostalih 20% čine prazni stanovi, vikendice i stanovi koji se koriste u sezonske ili druge svrhe. Na razini država, udio stambenog fonda koji se koristi za stalni život znatno varira diljem Europe, u rasponu od otprilike 55% do 95%, s izraženim regionalnim razlikama.

Iz regionalne perspektive, zemlje zapadne, srednje i sjeverne Europe bilježe najveće udjele konvencionalnih stanova koji se koriste kao uobičajeni domovi. U tim zemljama više od 80% stambenog fonda koristi se za stalni život, a više od 90% u Nizozemskoj, Luksemburgu, Ujedinjenom Kraljevstvu, Norveškoj i Njemačkoj. Ove brojke odražavaju relativno učinkovite stambene i porezne politike te ukazuju na to da se stambeni fond uglavnom koristi za svoju primarnu namjenu stanovanje.

karta
Foto: Reddit/Geozofija.com

Nasuprot tome, zemlje južne i jugoistočne Europe bilježe znatno niže udjele, s manje od 70% stambenog fonda koji se koristi kao uobičajeni prebivališti. To je uglavnom rezultat razvijenog turističkog sektora, visoke prevalencije vikendica i jedinica za kratkoročni najam, kao i stambene i porezne politike koje nisu dovoljno ublažile utjecaj turizma na tržišta nekretnina. Na primjer, u Portugalu se 69% stambenog fonda koristi kao uobičajena prebivališta, dok preostalih 31% čine vikendice (19%) i prazni stanovi (12%). Situacija je najizraženija u Crnoj Gori, gdje se samo 55% stambenog fonda koristi za stalni život, te u Hrvatskoj, gdje udio iznosi 60%, piše Geozofija.

Prema najnovijim Eurostatovim publikacijama, uključujući interaktivnu ediciju 'Housing in Europe – 2025 edition' objavljenu 2025. godine, podaci o udjelu nenastanjenih stanova i dalje se uglavnom oslanjaju na rezultate popisa stanovništva iz 2021. godine.

Ključne riječi
stanovi karta

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar barba_arba
barba_arba
08:45 16.02.2026.

A možda je razlog i u tome, da Hrvatska, Španjolska i Portugal imao najveći dio stanova u privatnom vlasništvu.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!