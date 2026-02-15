Zrinka Ljutić podbacila, jako kasni za vodećom, ali ući će u drugu vožnju

Ključni događaji:
Iza nas su nastupi 35 skijašica, Zrinka je i dalje na 22. mjestu što bi joj trebalo jamčiti plasman u drugu vožnju.
Nakon 27 skijašica, Zrinka Ljutić je na 22. mjestu. Možda se čak ne plasira ni u drugu vožnju...
Jedna za drugom bolje su od Zrinke Ljutić, naša je skijašica sada na 18. mjestu.
Evo i Soffije Goggije! Treća s 0.47 sekundi zaostatka. Talijani su u euforiji na tribinama.
Sjajan nastup Lene Duerr sa startnim brojem 16, druga je sa 0.34 zaostatka za Brignone.
Kao 14. startala je Federica Brignone i uvjerljivo preuzela vodstvo! Talijani slave u Cortini, Brignone ima 0.74 sekunde prednosti. Zrinka je sada 13. sa 2.11 zaostatka.
Prva lošija od Zrinke je Nina O'Brien, ima 1.84 sekunde zaostatka. Zrinka je trenutno na 10. mjestu.
Lara Colturi ima isto vrijeme kao i vodeći dvojac! Colturi, Hector i Stjernesund odskijale su za identično vrijeme, 1:03.97.
Nakon Zrinke startala je Kanađanka Valerie Grenier i zauzela četvrto mjesto s 0.29 sekundi zaostatka.
Zrinka Ljutić nije dobro odradila svoj nastup. Kasni 1.37 sekundi, trenutno je posljednja...
Julia Scheib ima 39 stotinki zaostatka, trenutno je peta. Sad slijedi nastup Zrinke Ljutić.
Alice Robinson zauzela je četvrtu poziciju s 0.35 sekundi zaostatka. Još Julia Scheib iz Austrije, a onda kreće Zrinka...
Paula Moltzan startala je kao peta, a to joj je i plasman za sada, kasni 42 stotinke.
Camille Rast je četvrta s 40 stotinki zaostatka.
Mikaela Shiffrin ima 28 stotinki zaostatka iza vodećeg dvojca. Bit će to zanimljiva druga vožnja.
Sara Hector ima isto vrijeme kao i Stjernesund.
Krenula je utrka, Thea Louise Stjernesund odvozila je prvu vožnju za 1:03.97.
1. Thea Louise Stjernesund (Norveška)
2. Sara Hector (Švedska)
3. Mikaela Shiffrin (SAD)
4. Camille Rast (Švicarska)
5. Paula Moltzan (SAD)
6. Alice Robinson (Novi Zeland)
7. Julia Scheib (Austrija)
8. Zrinka Ljutić (Hrvatska)
9. Valerie Grenier (Kanada)
10. Lara Colturi (Albanija)
....
58. Pia Vučinić (Hrvatska)
Televizijski prijenos veleslaloma za skijašice je na HTV 2.
Sve što Zrinki preostaje jest da radi ono što najbolje zna, a to je skijati, i da u tome pokuša uživati. Pa što iz toga proizađe. Kako god završio njezin drugi olimpijski nastup, bit će to dobro iskustvo za nastavak karijere, a najbolje godine su, nadamo se, tek pred njom. Prvi put ove sezone Zrinka u veleslalomu neće biti jedina Hrvatica, već će joj društvo pratiti 16-godišnja Pia Vučinić.
Dobro jutro, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je olimpijski veleslalom za skijašice. Prva vožnja kreće točno u 10 sati. Zrinka Ljutić starta kao osma, a mlada Pia Vučinić pak ima startni broj 58. Dvije hrvatske predstavnice ćemo imati danas, a od Zrinke se nadamo dobrom rezultatu.
nažalost, sa zrinkinim medaljama je gotovo...
Pa ča onda ča kasni? Nije ona ni časni ni velečasni.
ne kužim koji je smisao ovih naslova , daleko od toga da svi koji nastupe imaju nekakve šanse za osvojiti medalju , ali realno Zrinka nije ta , ok neka nas svih razuvjeri ali nešto ne štima ove godine....