Zrinka Ljutić podbacila, jako kasni za vodećom, ali ući će u drugu vožnju

IMAT ĆE JOŠ JEDNU PRILIKU

Brzoklizačica Valentina Aščić ostala bez četvrtfinala na tisuću metara na ZOI

Bio je ovo drugi nastup Aščić u Milanu, u utorak je zapela u kvalifikacijama na 500 metara, a još ju očekuje nastup na 1500 metara u petak. U toj će disciplini nastupiti i druga hrvatska predstavnica u ovom sportu u Milanu Katarina Burić