Ne znaju postaviti granice: Ova 4 horoskopska znaka drugi stalno iskorištavaju
Urođena potreba da se svidimo drugima i izbjegnemo sukob duboko je ljudska, no kod nekih osoba ona prerasta u obrazac ponašanja koji im šteti. Takvi pojedinci, često opisani kao oni koji neprestano ugađaju drugima, spremni su učiniti gotovo sve za odobravanje okoline. Problem nastaje kada, zaokupljeni tuđim potrebama, potpuno zanemare vlastite. Budući da im je gotovo nemoguće izgovoriti riječ "ne", nerijetko završavaju preopterećeni i iscrpljeni, ispunjavajući tuđe želje.
U pozadini takvog ponašanja često leži strah od odbijanja, neuspjeha ili osude. Ako ne ispune nečiji zahtjev, boje se da više neće biti voljeni ili cijenjeni. Ta stalna borba za prihvaćanjem može dovesti do osjećaja ogorčenosti i pasivne agresije, jer se njihova dobrota uzima zdravo za gotovo. U astrologiji se vjeruje da su određeni znakovi zbog svoje prirode posebno podložni ovom problemu.
Rak: Rakovi su poznati kao njegovatelji i zaštitnici Zodijaka, arhetipske majčinske figure koje su uvijek spremne pružiti utjehu i rame za plakanje. Njihova snažna želja da se drugi osjećaju sigurno i voljeno ponekad ih vodi ravno u zamku ugađanja. Toliko su usklađeni s tuđim emocionalnim potrebama da često preuzimaju tuđe terete kao svoje, obavljajući golem "emocionalni rad" za koji rijetko dobivaju priznanje.
U strahu da ne razočaraju one koje vole, Rakovi će često davati obećanja koja ne mogu ispuniti ili će jednostavno izbrisati granice koje su postavili za sebe kako bi nekome udovoljili. Iako se zbog toga mogu osjećati povrijeđeno, rijetko će se izravno suprotstaviti osobi koja ih je prešla. Umjesto toga, mogli bi postati pasivno-agresivni, tiho kipteći iznutra jer se ravnoteža davanja i primanja nikada ne uspostavlja.
Vaga: Ako postoji znak koji je sinonim za diplomaciju i održavanje sklada, onda je to Vaga. Vladarica Vage je Venera, planet ljubavi i ljepote, zbog čega su ovi pojedinci duboko posvećeni stvaranju mira u svojoj okolini. Međutim, ta težnja za ravnotežom često ide na njihovu štetu. Vage preziru sukobe i spremne su ići do krajnjih granica kako bi ih izbjegle, što nerijetko uključuje žrtvovanje vlastitih osjećaja i potreba.
Ponekad im je teško razlučiti žele li nešto zato što je to važno njima ili zato što je važno nekom drugom, jer prirodno naginju mišljenjima drugih. Njihova nesklonost konfrontaciji čini ih idealnom metom za dominantnije osobe koje brzo prepoznaju njihovu potrebu za ugađanjem i koriste je kako bi dobile što žele, ostavljajući Vagu da se u tišini osjeća frustrirano, ali i dalje nasmiješeno radi mira u kući.
Ribe: Ribe su najizraženiji empati Zodijaka, poznate po svojoj bezgraničnoj suosjećajnosti koja im omogućuje da tuđu bol osjećaju kao vlastitu. Upravo ta izvanredna sposobnost čini ih iznimno ranjivima. Za Ribu je gotovo fizički bolno reći "ne" nekome u nevolji, jer se osjećaju osobno odgovornima za raspoloženje svih u svojoj okolini. One će bez razmišljanja posuditi svoj punjač, telefon i posljednji postotak baterije, a zatim se ispričavati kada se ekran ugasi.
Ne žele opterećivati druge svojim problemima, pa ako netko od bližnjih prijeđe granicu koju su postavile, vjerojatno će to prešutjeti, čak i ako ih to duboko povrijedi. Njihova sklonost da dopuste emocijama da diktiraju odluke često ih dovodi u situacije u kojima njihova dobrota biva iskorištena, a oni ostaju iscrpljeni, pitajući se gdje su pogriješili.
Strijelac. Za razliku od prethodna tri znaka čiji problemi s granicama proizlaze iz straha od sukoba ili prevelike empatije, problem Strijelaca leži u njihovom nepopravljivom optimizmu i dubokom povjerenju u ljude. Oni su po prirodi velikodušni i vjeruju da svatko ima dobre namjere, zbog čega često previde očite znakove upozorenja. Njihov opušteni i ležerni stav "sve će biti u redu" čini ih lakim plijenom za one koji žele iskoristiti njihovu dobrotu.
Budući da Strijelci ne vole dramu i uvijek teže pozitivnom ishodu, mogu dopustiti ljudima da ih guraju daleko preko razumnih granica prije nego što uopće shvate da su postali žrtva manipulacije. Njihova slobodoljubiva priroda cijeni neovisnost, no njihova naivnost ponekad im zamagli prosuđivanje o tome tko zaslužuje njihovu velikodušnost.