Dinamo ostao na plus pet ispred Hajduka, kladionice objavile koeficijente za osvajanje naslova

Iako je Hajduk u derbiju u Osijeku slavio s 2:0, na kladionicama mu koeficijent za osvajanje naslova raste. To znači da kladionice smatraju da su Splićani sada dalje od osvajanja naslova prvaka.

Razlika između vodećeg Dinama i drugoplasiranog Hajduka je pet bodova, a koefeicijent da će plavi osvojiti naslov ostao je 1,20. Međutim, ishod na Hajduk popeo se s četiri iz prošlog kola na 4,50.

Koeficijent da će Rijeka osvojiti i obraniti naslov pao je ispod 100 i sada je na 80.

Ujedno, prema kladionicama Dinamov napadač Dion Drena Beljo je glavni favorit (1,80) za titulu najboljeg strijelca lige. Slijede Hajdukov Šego (8) i Rijekin 9).