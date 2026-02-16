Naši Portali
PRESEDAN UNATOČ ZABRANI

Sud u Zagrebu priznao majčinstvo ženi koja nije biološka majka

Autor
Marinko Jurasić
16.02.2026.
u 06:04

Ministarstvo pravosuđa i uprave u upravnom sporu ocijenilo je zahtjev biološkog oca kao "ruganje nadležnim tijelima i građanima koji poštuju propise ove države"

Matični ured u Zagrebu morat će dijete koje je u Ukrajini 2024. godine rodila surogat-majka upisati u maticu rođenih kao rođeno "od roditelja ŽC i BCO", iako BCO nije biološka majka, već supruga biološkog oca. Iako je zamjensko majčinstvo u Hrvatskoj zabranjeno. Još će i tuženo Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije tužiteljima u upravnom sporu, a to su otac i dijete, morati naknaditi 3000 eura troška. Premda je Ministarstvo ocijenilo da očev zahtjev za upis u maticu rođenih "predstavlja ruganje nadležnim tijelima i građanima koji poštuju propise ove države".

Ključne riječi
ministarstvo pravosuđa Ustavni sud dijete surogat majčinstvo

Komentara 2

Pogledaj Sve
KL
klasiko
06:27 16.02.2026.

Nažalost bukom oko MPT (uz pomoć korinsih idiota) prolazi ispod radara kako Hdz prikriveno provodi najgore i najekstremnije nesretne politike koje vode EU u propast kako bi dobio političku podršku masonskih krugova u Francuskoj. Ta sprega je pogubna za Hrvate i cijelu Europu.

IS
istokdole
06:22 16.02.2026.

Meni jedna stvar nije jasna.Ovakvih slučajeva ima u HR, što je ovo baš prvo takvo dijete?? Kako se to dijete do sada vodilo, npr kod pedijatra i slično?

