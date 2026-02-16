Sud u Zagrebu priznao majčinstvo ženi koja nije biološka majka

Matični ured u Zagrebu morat će dijete koje je u Ukrajini 2024. godine rodila surogat-majka upisati u maticu rođenih kao rođeno "od roditelja ŽC i BCO", iako BCO nije biološka majka, već supruga biološkog oca. Iako je zamjensko majčinstvo u Hrvatskoj zabranjeno. Još će i tuženo Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije tužiteljima u upravnom sporu, a to su otac i dijete, morati naknaditi 3000 eura troška. Premda je Ministarstvo ocijenilo da očev zahtjev za upis u maticu rođenih "predstavlja ruganje nadležnim tijelima i građanima koji poštuju propise ove države".